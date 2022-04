Antony Morato X Marco Lodola: la nuova capsule collection

Antony Morato X Marco Lodola, per questa primavera estate 2022 Antony Morato prosegue la conversazione con il mondo dell’arte contemporanea, interpretando in chiave moderna la cultura pop, attraverso capsule collection dedicate.

Il lancio della nuova capsule è dedicata a Marco Lodola, alla sua prima collaborazione con il brand. Artista poliedrico di fama internazionale, Lodola è fondatore e tra i maggiori esponenti del Nuovo Futurismo; genio visionario, ambito dal mondo della musica, della moda e del cinema.

Il brand propone una mini capsule, riportando tre opere di Lodola su felpe e t-shirt. Le tre stampe rappresentano icone della musica internazionale, incorniciate dai tipici colori al neon, marchio di fabbrica dell’artista. Il linguaggio dell’artista rappresenta una sintesi perfetta del concept delle capsule collection proposte da Antony Morato, che rivisitano in modo moderno e ironico un immaginario collettivo trasversale e contemporaneo.

Capi con stampe dai colori accesi ispirati ad una generazione dinamica e cosmopolita, che costituisce il principale interlocutore del brand, al di là della propria connotazione anagrafica o professionale. Il linguaggio semplice e immediato della collezione utilizza i codici dell’arte pop, con lo scopo comune di allargare il mondo dell’arte, prima spesso elitario, ad un pubblico molto più ampio.

“Come appassionato di arte contemporanea non posso che essere orgoglioso di questa collaborazione con Marco Lodola, che ci ha introdotto nel suo mondo dandoci la possibilità di interpretare le sue opere secondo il nostro stile. In questa capsule moda e arte convivono come due forme espressive capaci di auto-alimentarsi. L’obiettivo che stiamo portando avanti con queste collaborazioni è quello di incrociare il mondo dell’arte con quello della moda” ha dichiarato Lello Caldarelli, CEO di Antony Morato.