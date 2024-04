La nuova New Balance 1000 e la campagna con il rapper Dave

Introdotta per la prima volta nel 1999, la New Balance 1000 torna con il suo design innovativo, ispirandosi all’estetica Y2K che ha catturato l’essenza dell’epoca.

La nuova New Balance 1000 rende omaggio alle sue radici futuristiche di fine millennio, pur integrandosi perfettamente nel panorama delle sneaker moderne; con la sua identità inconfondibile, la 1000 è decisamente non convenzionale. Si distingue dalla massa per la sua silhouette affusolata, i dettagli in rilievo sulla tomaia, la suola scolpita e segmentata e gli occhielli in nylon.

La versione originale ha ridefinito lo stile di tutti i giorni e la riedizione del modello 1000 mantiene la sua futuristica sovrapposizione metallica argentata abbinata al mesh, insieme ad un’ammortizzazione ABZORB sul tallone e sull’avampiede. La parte centrale del piede è dotata di una stability web per un comfort e un sostegno leggeri, mentre il logo “N” presenta una gomma TPU in rilievo per una maggiore durata. Per garantire una calzata sicura e stabile, il collare della 1000 è dotato di un cuscinetto interno in schiuma per il tallone.

New Balance presenta anche il rapper britannico Dave come nuovo brand ambassador. Dall’uscita del suo acclamato album di debutto Psychodrama nel 2019, il 25enne è stato apprezzato per il suo audace lirismo e il suo stile musicale sovversivo. Dave è quindi il protagonista dell’ultima campagna di New Balance per il lancio della 1000, dove la narrazione include una street race e cattura la versatilità del modello, esplorando i legami tra cultura, stile e individualità.

La campagna è stata scattata dal fotografo Ewen Spencer, in prima linea nell’immortalare le subculture giovanili nel Regno Unito sin dalla fine degli anni Novanta, e accompagnata da un video con la direzione creativa di Elliot Elder e George Muncy dello studio Uncanny.

Fonte: New Balance

Copyright Image: Sinergon LTD