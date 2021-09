Amedeo Testoni Totem Automobili: la capsule collection in edizione limitata

La capsule collection cross over realizzata insieme a Totem Automobili.

Amedeo Testoni Totem Automobili è la prima collaborazione con la start-up italiana la cui visione è quella di riprogettare auto artigianali infondendo innovazione e tecnologia. Amedeo Testoni ha curato infatti parte dell’esclusivo interior design di Totem GT Electric, l’innovativa auto di lusso progettata da Totem Automobili.

Il brand ha creato anche una capsule collection in edizione limitata appositamente realizzata per questo progetto, frutto della fusione tra i due brand italiani. Sofisticati accessori in pelle ispirati al tema del viaggio, tra cui delle sneakers e delle scarpe da guida, una borsa da viaggio e dei guanti da guida.

Amedeo Testoni Totem Automobili: scarpe da guida

Le scarpe da guida più classiche vengono reinterpretate per rappresentare al meglio lo stile Totem. I mocassini sono realizzati in pelle marrone, nella stessa tonalità degli interni di Totem GT Electric. Il morsetto incrociato richiama un dettaglio strutturale dell’auto, sottolineando il motivo iconico del marchio. La tipica costruzione della scarpa da guida garantisce la massima flessibilità, migliorata dalla soletta Ortholite che offre comfort e supporto durante la camminata. Infine, la suola in cuoio è impreziosita da dettagli in gomma

customizzati.

Amedeo Testoni Totem Automobili: sneakers in pelle

Le sneakers sono realizzate in pelle color cuoio e blu navy. L’effetto matelassé sulla tomaia ricorda gli interni in pelle di Totem GT Electric, evocando la stessa sensazione di comfort e morbidezza che si prova durante la guida. Un inserto in pelle a contrasto riproduce la forma dell’iconica “T” del brand Amedeo Testoni. La fodera è in fresco mesh tecnico che assicura morbidezza e traspirabilità. La suola proporzionata presenta una pianta ondulata che copre la parte posteriore e garantisce aderenza al suolo. Inoltre, le sneakers sono dotate di soletta Ortholite per supportare al meglio la camminata.

Amedeo Testoni Totem Automobili: borsa da viaggio

Simbolo del viaggio per eccellenza, questo raffinato borsone è l’accessorio che si abbina perfettamente al design esclusivo di Totem GT Electric. Realizzata in pregiata pelle marrone, presenta una tracolla removibile e una pratica tasca interna. Il design lineare ma elegante lo

rende un accessorio senza tempo.

Amedeo Testoni Totem Automobili: guanti da guida

Per un’esperienza di guida superiore, i tradizionali guanti da guida sono un must: da un lato, morbida nappa marrone, dall’altro, cotone traforato avorio. Un accessorio iconico che completa questa capsule ispirata a un’auto unica e inimitabile.

