La T500 di New Balance, originariamente lanciata nel 1982, è la nuova un’icona quiet luxury grazie alla sua elegante semplicità. E’ un classico moderno, che combina materiali di alta qualità con un design ispirato al mondo del tennis degli anni ’80.

New Balance ha svelato la nuova T500, la scarpa da tennis che ha definito un’era. Originariamente introdotta nel 1982, la T500 si è distinta per la sua qualità superiore e la sua elegante semplicità, diventando ben presto un’icona sul campo da tennis e fuori.

Il design della T500, ispirato al mondo del tennis dei primi anni ’80, combina elementi tradizionali con una costruzione di alta qualità. La tomaia, realizzata con un mix di suede e pelle nabuk, presenta dettagli traforati che non solo arricchiscono l’estetica della scarpa ma migliorano anche la sua traspirabilità. A differenziarsi dai precedenti modelli court, l’intersuola in poliuretano introduce un elemento tecnologico tipico degli anni ’80, aggiungendo un tocco di modernità al look classico. La palette di colori, dominata dal bianco, rende la T500 versatile e adatta a ogni contesto, evidenziando la sua capacità di trascendere le tendenze temporanee.

Per celebrare il ritorno di questo modello iconico, New Balance ha creato la campagna “Quiet Please”, un video di 20 secondi che cattura l’essenza della T500 attraverso il talento del regista Francis Plummer e dell’attore Chris Cadaver. Il filmato rende omaggio alle radici tennistiche della scarpa, presentandola come un’oasi di quieto lusso in un mondo altrimenti dominato dall’eccesso.

La scarpa da tennis T500 infatti non si limita a soddisfare le esigenze atletiche di chi la indossa; rappresenta anche un’espressione di stile e raffinatezza. La duplice funzionalità, performance sul campo e eleganza nel tempo libero, è ciò che ha reso la T500 un punto di riferimento nel 1982 e continua a definirla come un classico intramontabile. Con la sua combinazione di materiali pregiati, design minimalista e versatilità, la T500 si conferma come la scelta ideale per chi cerca una calzatura che incarni allo stesso tempo performance sportiva e stile senza tempo.

Fonte New Balance

Copyright Image: Sinergon LTD