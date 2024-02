Tag Heuer occhiali da sole 2024: la Manifattura, rinomata per i suoi orologi, intraprende un nuovo viaggio nel mondo dell’eyewear. Questa nuova avventura continua il percorso di Tag Heuer nell’unire prestazioni, sport, funzionalità, stile e innovazione con occhiali da sole e da vista che offrono qualità e comfort senza precedenti.

Dopo essersi inizialmente avventurato nel settore degli occhiali dal 2002 fino al 2016, oggi, Tag Heuer torna con una nuova collezione realizzata insieme a Thélios.

La nuova linea Tag Heuer Eyewear rappresenta l’apice dell’innovazione e del design di fascia alta. Ogni modello rispetta gli standard più elevati, con materiali e dettagli altamente performanti progettati per ottenere ottime prestazioni in tutte le condizioni.

Tag Heuer occhiali da sole 2024: tre nuove linee di occhiali

La nuova collezione Tag Heuer Eyewear introduce tre linee di prodotti distinte per soddisfare diversi stili di vita. Al vertice della collezione c’è la linea Pro Performance, una linea tutta precisione e prestazioni utilizzata da atleti e amanti dell’avventura. Questa linea unisce tecnologia e design all’avanguardia, per tutti coloro che vogliono occhiali che resistono in condizioni estreme, sia su un sentiero di montagna che in bicicletta.

La linea Sport Performance di Tag Heuer raggiunge il perfetto equilibrio tra stile e attività sportiva, rivolgendosi a chi cerca occhiali eleganti con funzionalità eccezionali. Offre un’ampia gamma di opzioni per tante attività sportive, dal golf al running. La linea Daily Performance è invece per chi cerca un paio di occhiali da indossare tutti i giorni che abbiano però un tocco di sportività e tecnicità in più.

Le diverse linee offrono una vasta selezione di montature su misura e sono composte da cinque design distintivi: Shield Pro, Vingt-Sept, Line, Flex e Bolide. Il modello Shield Pro offre lenti intercambiabili, eliminando la necessità di più paio di occhiali in più, per chi in particolare svolge diverse attività.

L’approccio meticoloso al design pone in primo piano anche il comfort. I materiali utilizzati lavorano in armonia tra loro per garantire leggerezza e una vestibilità su misura. Ad esempio, la rigidità della grafite è mitigata nelle aree in cui è richiesta flessibilità e il nasello è regolabile per il massimo comfort.

Inoltre gli occhiali montano lenti in bio nylon, create per incorporare la tecnologia Specta ad alto contrasto di Tag Heuer e il trattamento antisporco e idrofobico. Questa combinazione garantisce un comfort senza pari contrastando i raggi infrarossi, riducendo l’appannamento e alleviando il disagio e l’affaticamento degli occhi. Eccelle inoltre nell’eliminare un significativo 37% di luce polarizzata. Grande novità è l’introduzione di lenti in metallo prezioso, oro 24 carati e rivestimento in platino per migliorare la chiarezza visiva.

Ispirata al mondo delle corse, il Vingt-Sept rappresenta una svolta significativa nel settore dell’occhialeria con i primissimi telai in metallo 3D, che combinano la resistenza e la rigidità del metallo con un design leggero e straordinario. Il modello Line è davvero unico grazie all’utilizzo di materiali come la corda tessile Dyneema e il titanio stampato in 3D, due dei materiali più impegnativi con cui lavorare, molto apprezzati nel regno degli sport acquatici e di montagna per la loro durata.

Dyneema è rinomata come la fibra più resistente del pianeta, superando addirittura la resistenza dell’acciaio ed in combinazione con il titanio stampato in 3D, Tag Heuer ottiene un ponte flessibile con un fascino estetico unico. Il nasello in titanio stampato in 3D è bilanciato dal filo Dyneema, rendendo il modello flessibile in grado di seguire i micro movimenti del viso per il massimo comfort. 01Infine, gli occhiali Flex integrano inserti in titanio all’interno delle aste e montature senza cerniere e senza montatura, preservando l’eredità degli occhiali originali e aggiungendo un elemento di eleganza.

Copyright Image: Sinergon LTD