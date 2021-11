I nuovo caschi sono la sintesi del percorso compiuto da Nolangroup dentro e fuori la pista.

Per celebrare i 50 anni di storia, Nolan presenta due nuovi caschi integrali, N80-8 e N60-6. Due nuovi modelli in policarbonato che ben sintetizzano il know-how di questi gloriosi 50 anni di storia. Entrambi i nuovi modelli sono stati sviluppati in pista. Tuttavia, Nolangroup è oggi il maggiore produttore in Europa con 400.000 caschi/anno prodotti interamente in Italia.

Per celebrare lo speciale anniversario, quest’anno sono state introdotte in gamma inedite livree celebrative: grafiche eleganti, ma al tempo stesso sportive e di carattere, contraddistinte da iconici dettagli in oro e dal logo 50° appositamente sviluppato.

Nolan N80-8

N80-8 è il nuovo integrale Nolan top di gamma, erede dell’apprezzatissimo N87. Il design grintoso e moderno ne valorizza ogni dettaglio, dalla calotta alle prese d’aria. Grazie alle sue ricche caratteristiche tecniche e dotazioni di serie, è il casco ideale per l’utilizzo su ogni tragitto, dai lunghi tratti urbani ai viaggi più impegnativi, qualunque sia la moto utilizzata e la destinazione da raggiungere.

Nolan N60-6

N60-6 è, invece, il nuovo integrale da strada entry level di Nolan caratterizzato dal design contemporaneo e d’ispirazione sportiva. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono un casco adatto all’utilizzo in qualsiasi ambiente, sia su strade cittadine che tratti autostradali.

Offerte Caschi Nolan su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!