La Vespa 946 Dragon è una celebrazione dell’Anno del Drago. Con la sua edizione limitata a 1888 pezzi, lo scooter combina l’antico simbolismo del drago con l’avanguardia tecnologica e lo stile italiano. La Dragon Varsity Jacket, primo capo di abbigliamento lanciato da Vespa, completa questa celebrazione.

Vespa, icona intramontabile dello stile di vita italiano e simbolo di libertà, lancia la nuova e esclusiva Vespa 946 Dragon e una varsity jacket dedicata, celebrando l’Anno del Drago con un party esclusivo ad Hong Kong. Questo evento segna l’inizio di un nuovo capitolo per Vespa, che porta l’eleganza e lo spirito italiano nel mondo con la potenza e la maestosità del drago, simbolo mitologico di forza illimitata e prosperità.

La Vespa 946, rielaborata per l’occasione, si presenta in una straordinaria colorazione dorata, espressione massima dello spirito audace dello scooter. Questa edizione da collezione, limitata a soli 1888 pezzi, sfoggia un accattivante motivo di un drago verde smeraldo, che si snoda sinuosamente sulla livrea. Ogni dettaglio della Vespa 946 Dragon è pensato per catturare l’essenza della creatura leggendaria con un design unico.

In linea con la celebrazione dell’Anno del Drago, Vespa introduce il suo primo capo di abbigliamento: la Dragon Varsity Jacket. Questa giacca, creata per omaggiare sia lo scooter che il mitico drago, è realizzata in lana a coste con maniche in morbida nappa. La giacca riporta il disegno del drago in stampe e ricami, diventando protagonista sul parte posteriore e sulla tasca sinistra. Il pannello frontale è impreziosito dall’iconico monogramma V di Vespa e da un antico proverbio cinese.

Copyright Image: Sinergon LTD