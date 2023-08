Caberg Riviera V4 X: il nuovo casco demi jet

Caberg Riviera V4 X: lo specialista di caschi presenta per la stagione 2023 il nuovo demi jet Riviera che, grazie all’alta qualità dei materiali utilizzati e alle sue innovative caratteristiche, permette di godersi lunghe passeggiate con motociclette di piccola e media cilindrata senza dover rimpiangere le caratteristiche di un casco integrale o apribile.

Caberg Riviera V4 X, è infatti la scelta perfetta per il motociclista Urban con aspirazioni Long Touring che con questo nuovo modello jet può contare sui più alti ed attuali standard qualitativi richiesti oggi grazie alla omologazione ECE 22.06 di cui è provvisto.

Caberg Riviera V4 X: caratteristiche

Il design della calotta, della visiera e del sistema di ventilazione, sono stati sviluppati per ridurre la resistenza aerodinamica del casco rendendolo ideale sia per uso cittadino sia per utilizzo a velocità più sostenute in contesti extra-urbani, riducendo l’affaticamento del collo e mantenendo sempre un livello di temperatura ideale all’interno della calotta soprattutto durante i mesi più caldi grazie al sistema di ventilazione dotato di una presa d’aria superiore e di due estrattori posteriori.

Riviera V4 X è disponibile in due taglie diverse di calotta (XS, S e M per la calotta piccola e L, XL e XXL per quella grande) per permettere una perfetta proporzione tra il volume del casco e la taglia dell’appassionato motociclista, soluzione questa che garantisce un volume ridotto del casco e offre sia praticità e comodità di utilizzo quando indossato sia la possibilità di essere facilmente stivato anche nei sottosella più stretti.

Leggerezza, comfort e l’ampio angolo di visuale offerto dalla sua apertura, fanno del nuovo demi jet Riviera V4 X di Caberg un modello con caratteristiche funzionali e protettive di livello superiore. Equipaggiato con l’esclusivo sistema Double Visor Tech, fiore all’occhiello di Caberg, il nuovo casco garantisce infatti una visibilità ottimale e permette di guidare sempre con la luce ideale e quindi in piena e totale sicurezza per merito della visiera parasole interna facilmente manovrabile.

Per gli interni, compreso il paranuca, Caberg ha scelto tessuti traspiranti, totalmente amovibili e lavabili, che garantiscono un ottimo comfort in qualsiasi condizione climatica e il massimo della traspirabilità. Ulteriormente accessoriato con un anello di acciaio per assicurare il casco alla motocicletta, Riviera V4 X è dotato di una fibbia a regolazione micrometrica che permette una regolazione facile e sicura.

Grazie agli spazi presenti nella calotta interna, è predisposto per essere accessoriato con il nuovo sistema Caberg Pro Speak Evo che utilizza il profilo Bluetooth A2DP che permette di ascoltare in stereo musica, collegare il GPS, fare e ricevere telefonate, di parlare con il proprio passeggero o la comunicazione Bike To Bike fino a 200 mt. di distanza, con qualità digitale e sistema DSP per la soppressione del rumore.

Riviera V4 X è disponibile in molte colorazioni come Nero Opaco, Bianco, Antracite Opaco, Blu Opaco Yama, Azzurro Opaco, Verde militare opaco e Rosso Opaco. Oltre alle versioni monocolore Caberg lo propone anche in altre versioni tra cui la grafica Geo disponibile in quattro combinazioni cromatiche e nell’accattivante versione grafica Muse.

Le migliori offerte Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.