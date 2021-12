Bicicletta a pedalata assistita esclusiva per non passare inosservati.

Ad oltre un anno dalla presentazione del nuovo brand Serial 1 dedicato alle bici elettriche di proprietà di Harley-Davidson la Serial 1 Mosh Tribute sarà finalmente disponibile presso i rivenditori di tutta Europa, e quindi a anche in Italia.

Nata su base del modello Mosh/Cty è infatti un esclusivo modello con finiture premium, componenti unici e curata in ogni minimo dettaglio. Il colore nero lucido con grafiche dorate, pneumatici Schwalbe Super Moto-X di bicolore, prodotti in esclusiva per questa e-bike, sella in pelle Brooks England realizzata a mano abbinata alle manopole rendono la Serial 1 Mosh Tribute unica nel suo genere.

Serial 1 Mosh Tribute: prezzo e disponbilità

La produzione della nuova Mosh Tribute sarà limitata a sole 650 unità: 325 per il mercato interno statunitense e 325 per l’Europa. Il prezzo per l’Italia è di 6.400 euro acquistabile attraverso un rivenditore.

