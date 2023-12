La nuova Jeep Avenger 2024, il SUV 100% elettrico che unisce la storica eredità del marchio Jeep con l’innovazione tecnologica, è ora disponibile per l’acquisto a partire da 24.300 euro. Ampia la gamma di opzioni disponibili, che spaziano dalla versione 100% elettrica all’e-Hybrid di recente introduzione, fino al modello con motore a benzina 1.2 da 100 CV.

Tra le caratteristiche più attraenti della nuova Avenger 2024 c’è il tetto apribile Open-Air, che esalta l’esperienza di guida. I sedili del conducente con regolazione elettrica, dotati di funzione massaggiante e rivestiti in pelle. La Jeep Avenger 2024 è disponibile in tre versioni di allestimento, ciascuna ottimizzata per offrire un equilibrio tra contenuti e prezzo.

Jeep Avenger 2024: motori

Sono disponibili tre diversi tipi di propulsione: la versione 100% elettrica è dotata di un motore elettrico da 400 volt, che garantisce sino a 600 km di autonomia nel ciclo WLTP, per una guida in ambiente urbano senza pensieri. Il caricabatterie rapido consente inoltre di raggiungere un’autonomia giornaliera di 30 chilometri in soli tre minuti.

La versione e-Hybrid offre anch’essa un’esperienza di guida estremamente fluida, combinando il meglio delle tecnologie del motore elettrico e di quello a combustione. Le prestazioni dell’auto sono garantite da un motore a combustione da 1,2 litri a 3 cilindri, da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e da un cambio elettronico automatico a doppia frizione a 6 rapporti. L’auto è stata progettata per garantire un’efficienza ottimale a livello di consumi, con una riduzione del 15% delle emissioni di CO2.

La versione a benzina è dotata di un motore a benzina da 1,2 litri in grado di erogare una potenza massima di 100 cavalli a 5.500 giri/min e una coppia di 205 Nm a 1.750 giri/min, con cambio manuale a 6 rapporti.

Jeep Avenger 2024: allestimenti

L’allestimento Longitude all’esterno è dotato di cerchi in lega da 16”, proiettori full led, maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria, eleganti piastre sotto-scocca di colore grigio. L’interno emana uno charme sofisticato, con un cruscotto a grana nera e comodi sedili in tessuto.

Tra le caratteristiche degne di nota compaiono il quadro strumenti da 10,25”, un cluster full digital da 7’’, il sistema cruise control, un set di funzioni di sicurezza come la frenata d’emergenza autonoma, il riconoscimento dei segnali stradali, il lane-keep assist, il driver attention assist, l’hill descent control, Selec-Terrain, sensori di parcheggio posteriori, freno di stazionamento elettrico. Longitude offre anche elementi pratici come la box telematica con servizi connessi. Tra gli ulteriori vantaggi, specifici per il modello 100% elettrico, ci sono il climatizzatore automatico monozona, funzione Keyless-Go, il cavo di carica a 3 modalità.

L’allestimento Altitude vanta esterni con cerchi in lega da 17” e piastre sotto-scocca in argento che non passano certo inosservate. Gli interni si caratterizzano per una perfetta miscela di praticità, grazie ai sedili premium in tessuto/vinile e agli inserti interni. La maggiore adattabilità dello spazio di carico è resa possibile grazie all’innovativo pavimento di carico ad altezza regolabile, integrato dal volante in pelle sintetica, per conferire un tocco sofisticato. Le caratteristiche più rilevanti sono la comodità del sistema Cruise Control adattivo e del cluster full digital da 10,25″.

L’allestimento Summit si impone per i suoi eccezionali elementi di design e per le sue caratteristiche avanzate. Gli esterni sono caratterizzati da eleganti cerchi in lega da 18” e da fari anteriori e luci posteriori totalmente equipaggiate con led, che conferiscono un tocco raffinato all’aspetto estetico.

L’interno viene messo in risalto da una luce ambiente multi-colore, lo specchio retrovisore “frameless” elettrocromico aggiunge un tocco elegante e contemporaneo agli interni. La variante include il proximity keyless entry e l’engine start, un comodo caricatore wireless, il monitoraggio dei punti ciechi, la videocamera posteriore da 180°, con una prospettiva esclusiva “drone view”.

Le manovre diventano agevoli grazie ai sensori di parcheggio 360°, mentre gli abbaglianti automatici e gli specchietti elettrici pieghevoli contribuiscono a garantire la comodità globale di questo modello. Il portellone motorizzato hands-free garantisce un facile accesso, mentre le versioni 100% elettrica e e-Hybrid includono anche la tecnologia di guida autonoma L2, per assicurare un’esperienza di guida indimenticabile.

—–

Copyright Image: Sinergon LTD