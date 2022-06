Beats Studio Buds 2022 in tre nuovi e vivaci colori

Beats Studio Buds 2022: i potenti auricolari true wireless sono disponibili in tre nuovi colori Rosa tramonto, Blu oceano e Grigio lunare. Per accompagnarne il lancio, Beats lancia la nuova campagna che invita ed ispira a esprimere se stessi tramite il colore e la moda. Lo spot fornisce un’esperienza iconica, incentrata sul retro-gaming, e mostra ciascuno dei colori in uno di tre mondi ispirati a noti videogame, con la comparsa di avatar della modella e attrice Kaia Gerber e della campionessa olimpica medaglia d’oro Eileen Gu.

Beats Studio Buds 2022: la campagna

Beats annuncia inoltre l’aggiunta della funzione “Trova i miei Beats” e di widget nell’app Beats per Android, a completare le già numerose funzionalità che ottimizzano l’esperienza di ascolto sia per gli utenti iOS che Android. Gli utenti Android potranno quindi usufruire delle comode funzionalità già disponibili per gli utenti iOS, quali localizzare gli auricolari, ottenere informazioni sulla durata della batteria e controllare le modalità di ascolto direttamente dal proprio dispositivo.

Questi aggiornamenti riguarderanno tutti i prodotti Beats compatibili con l’app Beats, inclusi quindi gli Studio Buds. Ora è possibile acquistare i Beats Studio Buds a 149,95 € nei colori Nero, Bianco e Rosso Beats, e nei nuovi colori Grigio Lunare, Rosa Tramonto e Blu Oceano.

