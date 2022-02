Il trattore Lamborghini usato da Jeremy Clarkson in Clarkson's Farm è costato 40.000 sterline, meno di una Tesla Model 3 nuova

Jeremy Clarkson è diventato noto per Top Gear e The Grand Tour, ma di recente ha aperto la sua fattoria (la Diddly Squat Farm), con la quale ha dato il via al suo programma Clarkson’s Farm. Dalla azienda agricola non ha finora guadagnato molto: appena 144.000 sterline, a fronte di innumerevoli spese durante l’anno, e per questo è stato criticato e preso in giro dal suo stesso team per l’unico grande acquisto: un trattore Lamborghini, giudicato come costoso e inutile da parte del suo team.

Negli scorsi giorni, Clarkson ha svelato il costo del mezzo agricolo italiano ed è molto meno di quanto chiunque si aspettasse.

Il Lamborghini di Clarkson è un trattore economico

La dichiarazione è in realtà avvenuta in modo quasi casuale. Su Twitter, commendando il tentativo della BBC di copiare il format di Clarkson’s Farm, un fan ha chiesto a Jeremy informazioni relative al suo trattore. Stava infatti scherzando sulla mancanza di budget della principale emittente televisiva britannica: “Hahaha c’è solo una Clarkson’s Farm, e non credo che la BBC abbia il budget per comprare un trattore Lambo“.

La risposta di Jeremy è stata rapida, e ha dovuto ammettere che il suo Lamborghini è costato 40.000 sterline, un terzo di quello che costerebbe un normale nuovo trattore (Clarkson lo ha preso usato). Nel Regno Unito, anche un John Deere 6155R del 2019 costa 85.000 sterline, oltre il doppio di quanto Clarkson ha speso per il Lamborghini R8 270 DCR usato nella serie.

Clarkson ha poi commentato la scarsa sicurezza del mezzo: “Non sono mai stato terrorizzato ad andare a 40 km/h prima d’ora, ma su quel trattore lo ero davvero!“. Forse, con la seconda stagione le finanze della Diddly Squat Farm prenderanno una piega migliore, e Jeremy potrà permettersi un nuovo veicolo agricolo!

