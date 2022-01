Una mucca ha “fracassato” i testicoli di Jeremy Clarkson

L'ultima disavventura di Jeremy Clarkson con la sua fattoria riguarda una mucca che, come si suol dire, ha toccato un tasto delicato

Jeremy Clarkson ha letteralmente ritrovato sé stesso nella sua nuova vita in fattoria, che ha dato origine al programma Clarkson’s Farm. Tuttavia, come lui stesso ammette anche nel corso della seria, non è tutto rose e fiori.

Non sono stati pochi i problemi, ma l’ultimo ha un che di grottesco e riguarda un incontro finito male con una delle sue mucche, che ha decisamente segnato il “punto più basso” della sua carriera.

Cos’è successo a Jeremy Clarkson?

Clarkson ha raccontato l’accaduto al Daily Star, dicendo che l’animale ha nascosto la testa tra le sue gambe, e gli ha “frantumato i testicoli“. Non proprio una bella sensazione.

“Non essendo riuscita a connettersi con i suoi zoccoli, ha messo la testa tra le mie gambe e poi l’ha sollevata con eleganza. Penso che questo sia stato il punto più basso della mia carriera agricola fino ad oggi. Essere attaccato da una mucca mentre ero in ginocchio, nel fango, in una tempesta, con i testicoli rotti” – ha concluso il conduttore britannico.

Altri problemi

L’impresa agricola di Clarkson, in ogni caso, continua a far parlare di sé e a dividere molto la comunità locale. C’è chi sostiene il progetto, elogiandolo per l’aumento di visitatori in zona; c’è invece chi ha persino denunciato la cosa all’Oxford Mail perché a causa del traffico era in ritardo per un appuntamento dal medico, e ha definito questa situazione “un caos completo”.

L’anonimo contestatore ha detto: “All’ingresso della fattoria di Clarkson i parcheggiatori dicono ai visitatori di mettere l’auto in strada, e le vetture parcheggiate proseguono per diversi chilometri“. Come sappiamo, Clarkson non accetta di buon grado le critiche, e su Twitter ha commentato: “Ci sono tre strade da Chadlington alla A361. Avrebbe potuto usare uno degli altri due invece di lamentarsi.”

Insomma, avrà cambiato settore, ma è sempre il solito Clarkson!

