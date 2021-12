Da venerdì 17 dicembre 2021 The Grand Tour Carnage A Trois è disponibile su Amazon per vedere il trio alle prese con le auto francesi

Il nuovo episodio speciale di The Grand Tour, chiamato Carnage a Trois è già realtà su Amazon Prime Video, su cui è disponibile in anteprima da venerdì 17 dicembre 2021. L’ultimo speciale vede i tre conduttori Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May alle prese con il complesso mondo delle auto francesi, che si sono divertiti a conoscere e, ovviamente, a distruggerle.

Le avventure di Carnage a Trois

Come già l’episodio scozzese, anche Carnage A Trois è conseguenza delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, anch’esse abbiamo dovuto aspettare molto meno, per vederlo, rispetto alla lunga attesa di Lochdown. Anche questo, comunque, è ambientato in Regno Unito, tra il Galles e le Midlands occidentali.

Ma il focus di questo speciale sono le automobili francesi, che sono guidate dai tre attraverso le strade più meridionali del Reame di Elisabetta II. Come già notato dai fan, Hammond si è schiantato più volte, e lui stesso ha dichiarato di averne schiantata una in maniera così pesante da farla girare su un lato. “Un parcheggio francese che ha provocato alcuni danni“, ha detto Hammond.

Queste le auto: Jeremy Clarkson alla guida di una Citroën CX, Hammond di una Talbot-Matta Murena e James May alla guida di una Renault Avantime MPV, finita nella nostra lista di “auto trash”. Non ci resta che vederlo, divertirci e poi iniziare a immaginare dove volgeranno le prossime avventure del trio britannico.

