Perchè James May dice che non apparirà mai in Clarkson’s Farm?

Che a James non piaccia il format di Jeremy?

James May ha dichiarato che non apparirà in Clarkson’s Farm, il programma di successo su Amazon Prime Video ideato e condotto da Jeremy Clarkson, collega di May in The Grand Tour. Non che il proprietario della Diddly Squat Farm lo volesse, in effetti. Ma May, comunque, che da solo a sua volta conduce i programmi “Oh Cook!” e “Our Man In…” ha voluto spiegare il perché del suo rifiuto.

Perché May non vuole apparire nella fattoria di Clarkson

Indubbiamente Clarkson’s Farm è uno dei maggiori successi del 2021, e uno dei più inaspettati visto che Jeremy e Amazon hanno realizzato il format quasi per capriccio, durante il primo Lockdown. Gli stessi fan hanno chiesto a Clarkson di far venire James e Richard in qualche episodio, ma lui ha risposto, su May, che non dovrebbe farlo, e che secondo lui nemmeno lo vorrebbe. Chi conosce il personaggio di James del resto sa che non è proprio il suo tipo di show.

Il celebre conduttore di The Grand Tour ha dichiarato che la fattoria è di Clarkson, ed è un bene, e che lui non vorrebbe che in uno dei suoi format da solista irrompessero i due amici a fare le battute tipiche dello show che conducono insieme (e che lo vedono spesso sminuire, anche se per scherzo). “Li schiaffeggerei sulla testa con una pala, e li butterei fuori” ha continuato. Tuttavia, May ha detto di aver visto un po’ di Clarkson’s Farm, anche se non tutta.

Non preoccupatevi, comunque, perché il rapporto tra i tre è solido: il prossimo 17 dicembre uscirà il secondo Lockdown Special di The Grand Tour, intitolato Carnage a Trois e ambientato in Francia.

