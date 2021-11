The Grand Tour Carnage a Trois: il bizzarro mondo delle auto francesi

Dal 17 dicembre in esclusiva su Prime Video, il nuovo speciale della quarta stagione di The Grand Tour.

Alla fine dello speciale episodio di lockdown, avevamo lasciato i nostri eroi in un bizzarro finale: Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond in un bar sportivo americano su un’isola lontana.

Cosa è successo alla fine del Grand Tour?

L’ultimo speciale di The Grand Tour ha visto i tre amici attraversare i paesaggi più belli della Scozia. Poiché non potevano viaggiare all’estero a causa delle restrizioni del coronavirus, hanno sfruttato al meglio ciò che avevano più vicino a casa.

Il viaggio è stato sicuramente uno dei più belli finora, ed è stato pieno di entusiasmanti colpi di scena. Il trio ha messo alla prova tre vetture americane, chiedendosi perché non fossero mai decollate nel Regno Unito. Avevano scelto una Cadillac Coupe De Ville, una Lincoln Continental e una Buick Riviera come mezzi di trasporto per il viaggio.

The Grand Tour Carnage a Trois: il nuovo viaggio

In questo secondo lockdown special, il trio si tuffa nel bizzarro mondo della cultura automobilistica francese. In un epico viaggio su strada che inizia nelle colline gallesi, che offrono al pubblico un’avventura da far rizzare i capelli con disinnescamento di bombe, auto a propulsione, acrobazie in elicottero e la gara più emozionante della loro vita prima di raggiungere il Canale della Manica in un climax medievale sbalorditivo con un briciolo di cinema d’essai francese.

Appuntamento per tutti i fan su Prime Video il 17 Dicembre.

