Mad Max: Fury Road. Trama, cast, dove vederlo.

Mad Max: Fury Road è un’opera cinematografica che merita la visiione per il suo impatto sulla cultura cinematografica contemporanea. Diretto da George Miller, questo film rappresenta una rinascita del franchise di “Mad Max”, con un approccio visivo e narrativo che ha ridefinito il genere del film d’azione e post-apocalittico.

Mad Max: Fury Road: dove vederlo

Trama, personaggi, attori

Nel deserto australiano, Max Rockatansky, interpretato da Tom Hardy e più noto come Mad Max, è un guerriero errante in un deserto post-apocalittico australiano. Catturato e imprigionato dai Figli della Guerra, seguaci del tirannico Immortan Joe, Max riesce a fuggire e si unisce a Imperatrice Furiosa. Quest’ultima ha sfidato il tiranno sottraendogli le Cinque Mogli, un gruppo di donne sane e fertili, in un atto di ribellione. La loro fuga diventa una corsa estenuante nel deserto, inseguiti incessantemente dall’esercito dei Figli della Guerra, in un susseguirsi di azioni adrenaliniche e drammatiche.

Max Rockatansky è un personaggio che incarna la solitudine e il tormento. Non è solo un eroe d’azione, ma un uomo che lotta con i suoi demoni interiori, un tema comune nella narrativa post-apocalittica ma esplorato con una nuova profondità in questo contesto. La figura di Imperator Furiosa è un pilastro della narrazione. Non è soltanto una guerriera feroce, ma anche un simbolo di speranza e resistenza contro l’oppressione. La sua battaglia non è solo fisica, ma rappresenta anche una lotta contro i confini imposti dalla società post-apocalittica, un tema universale che trascende il contesto del film.

Il conflitto centrale, che vede Max e Furiosa contro l’autocrate Immortan Joe e le sue forze, si svolge in un susseguirsi di inseguimenti e battaglie mozzafiato. Queste scene, pur essendo estremamente violente, sono coreografate con una precisione quasi artistica, dimostrando che l’azione può essere una forma di espressione visiva potente quanto la parola scritta o parlata.

Il mondo dipinto da Miller è un universo in cui la civiltà è collassata e l’umanità è ridotta a lottare per le risorse più basilari. Questa ambientazione serve come metafora per esplorare temi come la sostenibilità ambientale e le dinamiche di potere, rendendo il film rilevante ben oltre il suo intrattenimento visivo.

Perché ci è piaciuto: la recensione

Il film è un vortice di azione, un tumulto di velocità e furia che si svolge appunto in un deserto post-apocalittico. La regia di Miller è magistrale nel trasmettere un senso di caos controllato, dove ogni inquadratura, pur essendo frenetica, è calcolata e significativa. La narrazione è espressa più attraverso l’azione che non attraverso il dialogo, un omaggio alle radici del cinema muto, dove la storia si svela attraverso il movimento e l’espressione più che attraverso le parole.

L’interpretazione di Charlize Theron è emblematica: una figura femminile forte e complessa che sfida i convenzionali ruoli di genere nel cinema d’azione. La sua alleanza con Maxnon è basata su romanticismo ma su reciproco rispetto e necessità di sopravvivenza.

Dal punto di vista tecnico è un capolavoro. L’uso delle riprese in loco, degli effetti pratici e delle sequenze d’azione coreografate con precisione che ricordano da un certo punto di vista quello del balletto, contrasta con l’uso spesso eccessivo della CGI nel cinema moderno. La palette di colori, vivida e saturata, contribuisce a creare un mondo che è allo stesso tempo desolato e vibrante.

Mad Max: Fury Road dimostra come il linguaggio visivo, l’azione e la narrazione possano essere fusi in un’esperienza cinematografica che trascende i confini del dialogo e della narrazione convenzionale, un aspetto che i cineasti di ogni nazionalità possono aspirare a emulare e interpretare nella loro arte.

Mad Max: Fury Road: il cast

Tom Hardy: Max Rockatansky

Charlize Theron: Imperatrice Furiosa

Nicholas Hoult: Nux

Hugh Keays-Byrne: Immortan Joe

Josh Helman: Slit

Nathan Jones: Rictus Erectus

Rosie Huntington-Whiteley: Angharad la splendida

Zoë Kravitz: Toast la sapiente

Riley Keough: Capable

Abbey Lee: Dag

Courtney Eaton: Cheedo la fragile

John Howard: Il Mangiauomini

Richard Carter: Il Fattore

iOTA: Doof Warrior

Angus Sampson: Organic Mechanic

Jennifer Hagan: Miss Giddy

Megan Gale: Valchiria

Melissa Jaffer: Custode dei semi

Gillian Jones, Joy Smithers, Melita Jurisic, Antoinette Kellerman, Christina Koch: Vuvalini

Jon Iles: Ace

Quentin Kenhian: Corpus Colossus

Coco Jack Gillies: Glory la bambina

Chris Patton: Morsov

