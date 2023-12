Offerte Mazda Dicembre 2023: si chiama Soul Red Days, la nuova promozione esclusiva, valida solo fino al 17 dicembre, che agevola l’acquisto di una vettura proponendo un mini tasso promozionale estremamente vantaggioso, lasciando immutate tutte le offerte già attive, su tutta la gamma Mazda in pronta consegna.

Offerte Mazda Dicembre 2023: la promo

L’offerta propone un mini tasso promozionale TAN 2,99% TAEG 4,95% su tutti i modelli Mazda pronti alla consegna. Questo tasso agevolato è disponibile per chi sottoscrive un contratto con il finanziamento Mazda Advantage, valido fino al 17 dicembre 2023, con durata del finanziamento di 36 mesi e con immatricolazione prevista entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Il finanziamento Mazda Advantage, che accompagna la promozione Mazda Soul Red Days, offre una serie di vantaggi. Tra questi, un valore aggiunto da 1.900 a 6.000 euro in caso di permuta o rottamazione, a seconda del modello selezionato. Inoltre, per il modello CX-30, è incluso nel prezzo il programma di manutenzione Service Plus Essence, che comprende i primi due tagliandi.

Un ulteriore punto di forza dell’offerta è la Garanzia 6 Anni Mazda. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di fabbricazione, garantendo la riparazione o sostituzione delle parti difettose nei primi 6 anni o 150.000 km.

