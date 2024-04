Range Rover House Milano Design Week 2024

La Range Rover House Milano, inaugurata in occasione della Milano Design Week 2024, è situata nel dinamico quartiere di Porta Nuova.

In occasione della Milano Design Week 2024, Range Rover ha inaugurato la “Range Rover House Milano”, uno spazio esclusivo immerso nel cuore pulsante della città, in Via Amerigo Vespucci 8, zona Porta Nuova. Questo luogo, aperto fino al 21 aprile, è una vetrina che illustra il design e l’innovazione Range Rover.

L’ambiente della Range Rover House è stato pensato per riflettere l’eleganza del brand. Il design degli interni, caratterizzato da un’atmosfera avvolgente e minimalista, utilizza materiali sostenibili che esaltano il lusso senza tempo di Range Rover. Qui, ci si può immergere completamente nell’universo del marchio, scoprendo la Range Rover Evoque Milano Dark Edition, una speciale edizione limitata ispirata all’energia e alla creatività milanese, disponibile in soli 50 esemplari.

La struttura ospita anche la SV Room, un’area dedicata al programma Special Vehicle di Range Rover, che offre personalizzazioni di alto livello per i proprietari più esigenti. In questo spazio, è possibile esplorare le varie configurazioni possibili per le auto SV, assistiti da esperti del prodotto che guidano i visitatori attraverso un percorso di scoperta personalizzato.

Durante la settimana, la Range Rover House diventa il teatro di numerosi eventi: dai design talks alle creative conversations, fino agli show-cooking realizzati da chef stellati. Non mancano inoltre attività dedicate al benessere, come sessioni di morning energy ignition e beauty experience, che trasformano lo spazio in un’oasi di tranquillità in contrasto con il fermento della Design Week.

Fonte Land Rover

Copyright Image: Sinergon LTD