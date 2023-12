La fine dell’anno è tradizionalmente sinonimo di mega offerte auto per chi vuole fare l’affare in vista del 2024. A parte le classiche promo mensili, che vi abbiamo già presentato per i brand più venduti (Fiat, Toyota e Dacia su tutti), le Case in queste settimane hanno aggiunto ulteriori sconti su finanziamenti e prezzi di listino.

Offerte che consentono di risparmiare dal 20% al 30% sul prezzo pieno e, quindi, un buon incentivo all’acquisto. Vediamo nel dettaglio le 10 principali mega promozioni di fine anno.

Offerte auto di fine anno: i modelli in promo

Audi Q3

La Casa dei quattro anelli propone un’offerta di fine anno sul Suv medio Audi Q3, precisamente sulla Audi Q3 35 TDI S tronic Identity Black, proposta a 399 euro al mese, per un totale di 47.550 euro, a patto di aderire al finanziamento Audi Value. Uno sconto di oltre il 25% rispetto al prezzo di listino di 65.030 euro.

Citroën C3

Tra le mega offerte auto di fine anno, spicca quella sulla Citroen C3 PureTech 83 Cv You, in promozione a 12.950 euro fino a fine dicembre, aderendo al finanziamento Simplydrive D Stock 90, rispetto al prezzo di listino 18.200 euro.

Fiat 500 Hybrid

Fiat a dicembre 2023 punta molto sui suoi cavalli di battaglia. In particolare, la Fiat 500 Hybrid, offerta con finanziamento dedicato a 221 euro al mese con TAN fisso 8,75% e TAEG 10,63%. Il prezzo finale è di 13.700 euro, rispetto al prezzo di listino di 17.700 euro.

Fiat Panda Hybrid

Sconto di oltre il 25% anche per la Fiat Panda 1.0 Hybrid, offerta a 160 euro al mese con il finanziamento Contributo Prezzo di Stellantis Financial Services. Se il prezzo di listino è di 15.500 euro, con questa formula si arriva a 11.500 euro.

Ford Focus Hybrid

Per le mega offerte auto di fine anno la Casa dell’Ovale blu sceglie uno dei suoi modelli di punta: la Ford Focus 5 porte ST-Line Style 1.0 EcoBoost Hybrid 125 Cv, in promo a 195 euro al mese, per un totale di 24.000 euro, ma esclusivamente in caso di acquisto tramite finanziamento e rottamazione. Il prezzo di partenza è di 32.600 euro.

Hyundai i20

Aderendo al finanziamento Hyundai Plus, la Casa coreana nel mese di dicembre 2023 offre 4.750 euro di vantaggi sull’acquisto della Hyundai i20. La rata è di 99 euro al mese, con TAN 5,95% e TAEG 7,99%. Il listino di partenza, quindi, scende da 20.000 euro fino a 15.250 euro.

Opel Crossland

Particolarmente aggressiva è l’offerta auto di fine anno di Opel. Nel dettaglio, la Opel Crossland, optando per il finanziamento Scelta Opel, è disponibile da 239 euro al mese, con anticipo 0, TAN 8,99% e TAEG 10,88%. A partire da 16.900 euro, contro i 25.300 euro del normale prezzo di listino.

Opel Mokka

Anche la sorella Opel Mokka, con la stessa formula di finanziamento scelta Opel, è offerta da 199 euro al mese, con anticipo di 967 euro, TAN 8,99% e TAEG 10,68%. Il prezzo così scontato è di 19.400 euro, contro il prezzo di listino di 26.100 euro.

Renault Twingo E-Tech Electric

Scorrendo le offerte auto di fine anno, spicca l’elettrica Renault Twingo E-Tech Electric Equilibre, disponibile fino a fine dicembre a partire da 140 euro al mese. Se il prezzo di listino parte da 24.050 euro, si arriva quindi a un prezzo scontato di 17.050 euro.

Toyota Yaris Hybrid

Chiudiamo il quadro delle offerte auto di dicembre 2023 con la Toyota Yaris Hybrid, disponibile con finanziamento Toyota Easy Next a partire da 18.600 euro, TAN (fisso) 5,99% e TAEG 7,68%. Il prezzo di listino del modello è di 24.100 euro, mentre con questa promo si arriva a 18.600 euro.

