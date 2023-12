Offerte Dacia Dicembre 2023: gamma Sandero, Spring e Duster in promo

Sono numerose le offerte Dacia di Dicembre 2023. Le promo delle Case costituiscono un’importante spinta per chi vuole cambiare la vettura in vista dell’anno nuovo e, in quest’ottica, il marchio romeno con l’arrivo dell’ultimo mese del 2023 ha messo in vetrina tutta la sua gamma.

L’elettrica Dacia Spring sfrutta i fondi rimanenti degli incentivi statali, mentre la gamma Sandero, Duster e Jogger sono in promo con la formula del finanziamento con valore futuro garantito e servizi di protezione e manutenzione ordinaria inclusi per tre anni. Scopriamo il tutto nei dettagli.

Offerte auto Dicembre 2023: le Dacia in promo

Dacia Sandero

Dacia Sandero a dicembre 2023 è in offerta sia nella versione base Sandero Streetway, sia in quella Suv Sandero Stepway. Precisamente sulla Streetway:

36 rate mensili da 119 euro

Anticipo di 4.100 euro

Rata finale di 9.588 euro o possibilità di restituzione

o possibilità di restituzione TAN 5,49%; TAEG 7,48%

Sulla Stepway, invece, il prezzo sale leggermente:

36 rate mensili da 129 euro

Anticipo di 4.540 euro

Rata finale di 11.323 euro o possibilità di restituzione

o possibilità di restituzione TAN 5,49%; TAEG 7,22%

Dacia Spring

L’elettrica Dacia Spring è in promo nella versione Extreme da 65 Cv. Un’offerta di finanziamento con rottamazione, che sfrutta i bonus statali e i vantaggi della Casa:

36 rate mensili da 90 euro

Anticipo di 4.580 euro

Rata finale di 8.816 euro o possibilità di restituzione

o possibilità di restituzione TAN 2,99%; TAEG 4,79%

Dacia Duster

Per anni, la Dacia Duster è stata l’auto simbolo della Casa romena e anche oggi, con l’ultimo restyling, rimane uno dei modelli più gettonati. Ecco l’offerta di Dicembre:

36 rate mensili da 169 euro

Anticipo di 4.930 euro

Rata finale di 12.222 euro o possibilità di restituzione

o possibilità di restituzione TAN 4,49%; TAEG 5,97%

Dacia Jogger

Anche la monovolume Dacia Jogger è in promozione a Dicembre 2023. Ecco i dettagli dell’offerta, che riguarda le versioni ad alimentazione alternativa. Per la Dacia Jogger GPL:

36 rate mensili da 189 euro

Anticipo di 4.800 euro

Rata finale di 12.800 euro o possibilità di restituzione

o possibilità di restituzione TAN 5,49%; TAEG 6,99%

Per quanto riguarda invece la Jogger Hybrid 140 l’offerta prevede:

36 rate mensili da 209 euro

Anticipo di 7.000 euro

Rata finale di 17.387 euro o possibilità di restituzione

o possibilità di restituzione TAN 6,99%; TAEG 8,32%.

