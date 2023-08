Android Auto Wireless: cos’è come funziona

Android Auto Wireless è il dispositivo che consente di utilizzare il sistema Android Auto senza bisogno di connettere lo smartphone alla presa USB della vettura. Al contrario il collegamento avviene tramite wifi e Bluetooth, garantendo al guidatore e ai passeggeri una maggiore libertà di movimento.

Si tratta di un sistema sempre più presente sulle auto più vendute di ultima generazione. Ecco come funziona Android Auto Wireless e quali sono i suoi vantaggi.

Come funziona Android Auto Wireless

Il funzionamento di Android Auto Wireless è molto semplice. In presenza di uno smartphone Android e di un’auto compatibile con questa funzione, basta attivare sul proprio telefono il wifi e il Bluetooth e collegare il dispositivo mobile all’auto. In pochi secondi le funzionalità del cellulare, con tanto di aggiornamenti in tempo reale, saranno disponibili sul display del sistema multimediale.

Dunque, tramite Android Auto Wireless è possibile gestire mentre si guida le chiamate, i Whatsapp e i Telegram (che possono essere letti dal dispositivo, se la vettura lo consente), con un vantaggio in termini di sicurezza. Oltre alla navigazione, all’ascolto della musica e ad altre app come le previsioni meteo e gli aggiornamenti sul traffico. Android Auto Wireless permette anche di usare l’assistente vocale di Google.

Vantaggi e svantaggi

Abbiamo già parlato del vantaggio che Android Auto Wireless porta in termini di sicurezza. Ma l’applicazione sviluppata da Google è interessante perché, essendo sempre online, è aggiornata in tempo reale e consente di usufruire sul display di app come Google Maps e Waze. Un altro vantaggio, naturalmente, è quello di non avere cavi in dotazione.

Di contro, questa funzione è riservata solamente ai possessori di dispositivi Android e a chi possiede un cellulare di ultima generazione, ovvero quelli con i sistemi Android 9, 10 e 11 e gli ultimi Galaxy usciti sul mercato. Sui telefoni meno moderni l’app può essere installata da Play Store. Inoltre, senza cavo il cellulare non è sotto carica, quindi bisogna sempre assicurarsi dello stato della batteria prima di mettersi alla guida.

Per quanto riguarda i veicoli, è possibile consultare la sempre più vasta gamma di vetture compatibili con il servizio Android Auto, anche se non tutte offrono la modalità wireless. In mancanza di questa opportunità, il sistema può essere collegato in maniera più tradizionale, attaccando lo smartphone alla presa USB dell’auto.

