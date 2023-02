Ecco la classifica delle auto più vendute in Italia nel 2023 grazie ai dati di vendita del mese di Gennaio, che vede confermarsi la “solita” Fiat Panda che rimane in vetta alle classifiche anche quest’anno. Le sorprese arrivano dagli altri primi posti del podio, ovvero Jeep Renegade che si piazza al secondo posto e Dacia Sandero al terzo, spodestando Fiat 500 che scende al quarto e Lancia Ypsilon al quinto.

Un bello scossone che, come ricordiamo sempre, può essere dettato dalla cosiddetta crisi dei semiconduttori e della mancanza di materiali. E’ quindi possibile che alcuni modelli siano stati premiati rispetto ad altri, semplicemente perché disponibili in rete oppure perché meno soggetti alle crisi in corso.

A livello generale, avvio promettente con il mese di Gennaio che ha registrato 128.301 immatricolazioni, in crescita del 19% rispetto a 107.853 unità registrate a gennaio 2022.Tra le alimentazioni, buona crescita in gennaio per benzina e diesel, con la prima che perde 0,8 punti, al 26,4% di share, mentre il diesel rimane stabile sul 19,1% di quota. Il Gpl guadagna 1/3 dei volumi e sale al 10,3% (+1,1 p.p.), il metano si ferma appena allo 0,2% del mercato. Prosegue l’ascesa delle ibride che recuperano quasi due punti e salgono al 36,7% di quota, con un 9,7% per le “full” hybrid e 27,0% per le “mild” hybrid. In gennaio crolla la quota delle auto elettriche pure (BEV), al 2,6% del totale, riescono a tenere le plug-in (PHEV) al 4,7%; le ECV nel complesso scendono in gennaio al 7,3% delle preferenze.

A livello di marchi, ottima performance di DR Automobiles, che arriva al 20esimo posto in classifica, sorpassando nomi celebri come Mini, Volvo, Alfa Romeo e Seat.

In questo articolo vogliamo comunque presentare tutti i numeri del mercato auto del 2023 relativamente ai singoli modelli, con il cumulato dell’anno in corso, e prossimamente con la classifica di tutti i mesi dell’anno.

Le 50 auto più vendute in Italia nel 2023

N. Marca Modello Gennaio 2023 1 Fiat Panda 10,684 2 Jeep Renegade 4,384 3 Dacia Sandero 4,098 4 Fiat 500 3,660 5 Lancia Ypsilon 3,582 6 Dacia Duster 3,551 7 Toyota Yaris 3,187 8 Volkswagen T-roc 3,142 9 Toyota Yaris Cross 2,914 10 Renault Captur 2,883 11 Renault Clio 2,683 12 Volkswagen T-cross 2,606 13 Fiat 500x 2,386 14 Jeep Compass 2,213 15 Citroen C3 2,197 16 Ford Puma 1,806 17 Volkswagen Tiguan 1,784 18 Ford Focus 1,710 19 Citroen C3 Aircross 1,703 20 Opel Corsa 1,569 21 Peugeot 2008 1,557 22 Hyundai I10 1,464 23 Ford Kuga 1,382 24 Peugeot 208 1,318 25 Mercedes Gla 1,269 26 Peugeot 3008 1,261 27 Toyota Aygo X 1,247 28 Fiat Tipo 1,220 29 Kia Sportage 1,185 30 Volkswagen Taigo 1,164 31 Hyundai Tucson 1,163 32 Alfa Romeo Tonale 1,129 33 Kia Picanto 1,074 34 Audi Q3 1,073 35 Dacia Jogger 1,071 36 Nissan Qashqai 986 37 Mini Countryman 973 38 Volvo Xc40 889 39 Toyota C-hr 879 40 Suzuki Vitara 878 41 Bmw Serie 1 859 42 Mercedes Glc 857 43 Bmw X1 833 44 Audi Q5 832 45 Opel Mokka 822 46 Volkswagen Polo 804 47 Citroen C5 Aircross 798 48 Mazda Cx-30 798 49 Bmw X3 785 50 Mg Zs 773

