La gamma Toyota Yaris Cross 2024 si rinnova profondamente. Tra le novità più rilevanti, spicca l’introduzione del potente propulsore Full Hybrid, denominato “Hybrid 130”, oltre ai più recenti sistemi di sicurezza e assistenza alla guida Toyota T-Mate; una user experience completamente digitale; e dettagli stilistici che ne esaltano lo stile urbano moderno.

Toyota Yaris Cross 2024: motore

L’affermato sistema Full Hybrid da 1,5 litri è dotato di un nuovo powertrain che presenta un motore-generatore elettrico (MG1) più grande e potente. Questo offre un aumento del 14% della potenza totale del sistema, da 116 CV / 85 kW a 132 CV / 97 kW. Allo stesso tempo, la coppia del motore MG2 è stata aumentata su tutta la fascia di regimi, con un aumento massimo del 30% da 141 a 185 Nm.

Il risultato è un’accelerazione più brillante, con il tempo da 0 a 100 km/h ridotto di mezzo secondo a 10,7 secondi e il tempo nell’80 – 120 km/h ridotto di 0,4 secondi a 8,9 secondi. Le prestazioni del motore termico, del motore elettrico e della batteria ibrida sono state migliorate nell’Hybrid 130. Questo, insieme a un livello di coppia più elevato a tutti i regimi, conferisce all’auto un feeling più coinvolgente e dinamico con prestazioni di accelerazione e decelerazione che incrementano il piacere di guida, sia su strade urbane che fuori città.

Il nuovo propulsore Hybrid 130 sarà introdotto su diversi allestimenti della gamma, tra cui la nuova Premiere Edition e GR Sport. La gamma continuerà a offrire il consolidato sistema ibrido da 116 CV / 85 kW, noto come “Hybrid 115”.

Toyota Yaris Cross 2024: user experience digitale

Nel contesto di un mondo sempre più connesso, la Yaris Cross fa un salto nel futuro con una user experience completamente digitale. Ciò include sia il digital cockpit, che può essere configurato e personalizzato in base alle preferenze del conducente, sia un sistema multimediale più potente, più reattivo e che offre una gamma più ampia di funzioni. I display hanno dimensioni 7 o 12,3 pollici per la strumentazione digitale e 9 o 10,5 pollici per il touchscreen multimediale, a seconda dell’allestimento. La versione da 7 pollici è di serie sugli allestimenti Active e Trend; il 12,3 pollici è presente sugli allestimenti top di gamma, Lounge, GR Sport e Premiere Edition.

Il nuovo sistema multimediale Toyota Smart Connect offre una gamma di funzionalità avanzate, tra cui la navigazione cloud-based e un assistente vocale intuitivo. La connettività è semplice, con l’integrazione wireless dello smartphone sia per Apple CarPlay che per Android Auto. Come per i sistemi Toyota Safety Sense, aggiornamenti e nuove funzioni possono essere installati senza problemi over-the-air.

In termini di sicurezza, la Yaris Cross si avvale del pacchetto Toyota T-Mate, che include l’ultima generazione del sistema Toyota Safety Sense. Questi avanzati sistemi di sicurezza attiva e passiva mirano a ridurre lo stress alla guida, rendendo la Yaris Cross una delle auto più sicure nel suo segmento.

Toyota Yaris Cross 2024: Premiere Edition

Lo stile contemporaneo e cool di Yaris Cross migliora ulteriormente grazie ad un nuovo esclusivo allestimento, la Premiere Edition. L’allestimento è offerto in un’esclusiva nuova verniciatura Urban Khaki in esecuzione bi-tone e con nuovi esclusivi cerchi in lega da 18 pollici grigio scuro/lavorati a cinque razze che ne esaltano l’aspetto dinamico e robusto. All’interno, le cuciture dei rivestimenti e le modanature sul cruscotto e sulle portiere si abbinano al colore della carrozzeria.

Anche il rivestimento dei sedili è stato rinnovato con un nuovo motivo ed è stato introdotto un morbido rivestimento inferiore del cruscotto su tutti gli allestimenti. La nuova colorazione Juniper Blue è ora disponibile su una selezione di allestimenti della gamma.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD