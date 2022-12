Renault Captur GPL 2023: prezzo da 22.900 € per la versione risparmiosa

Renault Captur GPL è la variante della compatta francese con motore a doppia alimentazione benzina e GPL da 100 CV, a bassi consumi e massima autonomia. La Captur è disponibile in diverse motorizzazioni, tra cui la full hybrid che abbiamo provato.

Il motore della Renault Captur GPL

Renault Captur GPL monta un motore TCe 100 da 100 CV, abbinato a un cambio manuale a 6 marce e doppio serbatoio che garantisce la massima autonomia sia con il gas, sia con la benzina.

Il prezzo parte da 22.900 € per la versione Equilibre, ma il GPL è disponibile anche su Captur Intens a partire da 24.550 euro. Non c’è, invece, possibilità di avere questa tipologia di alimentazione sugli allestimenti top di gamma R.S. Line e Rive Gauche, i quali dispongono esclusivamente delle propulsioni full hybrid e plug-in hybrid.

La dotazione

Sin dall’allestimento Equilibre, Renault Captur GPL gode di tutta la strumentazione tecnologica e di sicurezza necessaria, tra cui:

sellerie in tessuto Black and Grey con impunture

maniglie in tinta carrozzeria

design cerchi in acciaio da 17” Flexwheel NYMPHEA

volante in pelle TEP

driver display 4,2”

easy link 7”

climatizzatore manuale

sedili posteriori ripiegabili 1/3 – 2/3

abs

assistenza alla frenata d’emergenza

airbag frontale conducente e passeggero

lane departure warning (avviso superamento linea) con Lane Keep Assist

airbag laterali a tendina anteriori e posteriori

3 poggiatesta posteriori

active emergency brake (frenata di emergenza attiva con riconoscimento pedoni e ciclisti)

distance warning (avviso distanza di sicurezza)

fari Full LED anteriori e posteriori

cruise control

attacco Isofix

pneumatici standard

retrovisori esterni elettrici

Si tratta quindi di una interessante motorizzazione per chi vuole risparmiare dal benzinaio, utilizzando una vettura che non ha nulla da invidiare rispetto ad altre.

