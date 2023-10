Sportequipe 6 GPL: dimensioni e caratteristiche del Suv full optional

Sportequipe 6 GPL è il Suv medio del marchio sportivo del gruppo DR Automobiles: lunga 4,5 metri, ha un buon bagagliaio e si caratterizza per una dotazione molto ricca. La versione a gas non è economica, ma il sistema bifuel garantisce di percorrere tantissimi km con un pieno. Ecco tutti i segreti della Sportequipe 6 GPL.

Sportequipe 6 GPL: design e tecnologia

La lunghezza non esagerata della Sportequipe 6 si sposa con una buona presenza su strada. L’altezza è da Suv, 1,7 metri, la larghezza di 1,84 metri, mentre il passo di 2,67 metri garantisce una discreta abitabilità. Il design è sportivo, con i fari Full Led a dominare l’anteriore, i cerchi in lega da 20 pollici a delimitare la silhouette con i vetri oscurati e il retro poco pronunciato. In mezzo a tanti Suv coupé questa è una classica Sport Utility.

All’interno, ci sono i rivestimenti in pelle e Alcantara e al centro della plancia il sistema multimediale da 12,3 pollici. Il bagagliaio è di 380 litri, che diventano 1700 litri con i sedili posteriori abbattuti.

Il motore della Sportequipe 6 GPL

Se il punto di forza della sorella Sportequipe 5 GPL è l’autonomia, anche in questo caso il motore 1.5 turbobenzina 4 cilindri bifuel garantisce 1200 km con un pieno. La potenza è di 149 Cv, mentre la coppia arriva a 195 Nm. A regolare le marce pensa il cambio automatico CVT.

Prezzi e dotazioni

I prezzi della Sportequipe 6 GPL partono da 40.000 euro, ma anche la più tradizionale versione turbobenzina, caratterizzata da una potenza leggermente superiore, 154 Cv, non scende sotto i 38.000 euro. La dotazione di serie non manca, come abbiamo visto anche sulle sorelle a GPL del marchio DR, anche se gli Adas sono piuttosto limitati rispetto alla media del segmento. Nel dettaglio ci sono:

Fari full Led,

Cruise Control,

Cerchi in lega da 20 pollici,

da 20 pollici, sedili anteriori regolabili elettricamente ,

, clima automatico bizona ,

, display centrale da 12,3 pollici.

