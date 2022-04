DR 3 GPL è il SUV coupé dell'azienda molisana full optional di serie con un prezzo di 16.400 euro e motore bifuel da 114 CV

Di provenienza cinese, ma con interni curati e assemblati in Italia: la DR 3 GPL è una proposta molto interessante nel panorama automobilistico italiano, nonché molto modaiola. Un SUV coupé a tutti gli effetti, compatto, efficiente ed economico nella manutenzione.

Il motore della DR 3 GPL

DR 3 GPL ha un motore 1.5 quattro cilindri aspirato da 114 CV con doppia alimentazione benzina/GPL, in grado quindi di assicurare un’ottima autonomia, e con consumi dichiarati dalla casa di 9,8 litri su 100 km.

Il motore è sempre abbinato a un cambio manuale a 5 marce, con un prezzo di 16.400 euro.

La dotazione

Come tutte le vetture dell’azienda, la DR 3 GPL ha un unico allestimento full optional di serie, al prezzo sopra indicato.

Il piccolo SUV molisano, quindi, dispone di:

Cerchi in lega da 17 pollici;

Display touch centrale da 8 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto;

Sedili e bracciolo centrale con vano portaoggetti in pelle;

Tetto panoramico apribile;

Volante sportivo in cuoio;

ESP Bosch;

Hill Hold Control (assistente di ripartenza in salita);

Sistema per il monitoraggio della pressione degli pneumatici;

—–

