Il listino prezzi aggiornato di tutti i modelli DR 2023

Le automobili della gamma DR disponibili in Italia stanno riscontrando un successo senza precedenti nel nostro Paese per merito di un listino prezzo concorrenziale, un design aggiornato, motori a GPL e pronta consegna.

Vediamo allora quali sono i modelli disponibili attualmente in Italia con i listini prezzi completi ed aggiornati.

DR 3.0

DR 3.0 è una proposta molto interessante nel panorama automobilistico italiano. Si tratta di un piccolo SUV coupé, compatto ed economico.

DR 3.0 ha un motore 1.5 quattro cilindri aspirato da 114 C , disponibile con doppia alimentazione benzina/GPL, con consumi dichiarati dalla casa di 9,8 litri su 100 km. Il motore è abbinato a un cambio manuale a 5 marce, come tutte le vetture dell’azienda, la DR 3 ha un unico allestimento full optional di serie.

DR 4.0

DR 4.0 GPL è un SUV disponibile con alimentazione doppia benzina/GPL e tanto spazio a disposizione, ed è una tra le ottime proposte di auto a GPL.

DR 4.0 è una vettura che può rivelarsi conveniente per chi è amante delle ruote alte. Ottima scelta per chi cerca un prodotto concreto, con dotazione full optional di serie, e che, grazie al GPL, permette bassi costi di gestione.

DR 4.0 è dotata di un motore 4 cilindri Acteco turbo da 149 CV, sufficientemente potente per una guida comoda e rilassata sia in città sia in extraurbano, e con consumi dichiarati, su ciclo misto WLTP, di 9,2 litri su 100 km.

DR 5.0

DR 5.0 GPL 2022 è un SUV pensato in maniera particolare per la città e con doppia alimentazione benzina/GPL. Dimensioni compatte con 4,32 metri di lunghezza, per una vettura concreta ed economica, proposta in due versioni, rispettivamente con motore turbo e cambio CVT e motore aspirato e cambio manuale: ideale per chi ama la guida a ruote alte, come la sorella DR 4.0 senza trascurare le prestazioni e il rapporto qualità-prezzo tipico del marchio molisano.

DR 5.0 è proposta con un motore Ateco 4 cilindri in linea, offerto in versione turbo e aspirata. In entrambi i casi la cilindrata è 1498 cc. La DR 5.0 GPL con cambio manuale e propulsore aspirato offre una potenza di 114 Cv e una coppia massima di 132 Nm, mentre la DR 5.0 GPL con cambio CVT e motore turbo ha una potenza di 149 Cv e una coppia massima di 210 Nm. I consumi si attestano rispettivamente sui 9,8 litri/100 km e 9,6 litri/100 km nel ciclo WLTP.

DR 6.0

DR 6.0 è il SUV è il modello più grande del marchio molisano, proposto anche in versione bifuel GPL. Grazie alle sue dimensioni importanti ma non esagerate, parliamo di 4,5 metri di lunghezza, lo spazio a bordo è davvero tanto ed in più offre una dotazione completa.

Una vettura dotata di un motore 1.5 turbo, disponibile anche a benzina, oltre che nella versione bifuel, e di un bagagliaio capiente, da 380 a 1700 litri, che la rende pratica, caratteristica comune con le sorelle della gamma DR, DR 4.0 e DR 5.0.

La piattaforma è quella della cinese Chery Tiggo 7 Pro, anche se a Macchia d’Isernia hanno svolto un grande lavoro in termini di personalizzazione delle finiture e dei dettagli. La DR 6.0 è disponibile solo con il cambio automatico CVT a 9 rapporti. I consumi dichiarati sono di 9,64 l/100 Km nel ciclo WLTP.

DR F35

DR F35 è un SUV medio, che offre tanto spazio e tecnologia, con tutto compreso come vuole la tradizione di DR. A livello di motori, DR F35 monta un turbo benzina 4 cilindri Acteco da 149 CV, disponibile con doppia alimentazione benzina/GPL.

È disponibile sia con cambio manuale sia con cambio automatico, entrambi a 6 rapporti. I consumi dichiarati sono di 9,8 litri per 100 km nel ciclo WLTP, mentre il modello a benzina si attestava su 7,8 l/100 Km WLTP.

Listino prezzi gamma DR 2023

DR 3.0 1.5: 18.900 euro

DR 3.0 1.5 GPL: 20.400 euro

DR 4.0 1.5: 19.900 euro

DR 4.0 1.5 GPL: 21.400 euro

DR 5.0 1.5: 21.900 euro

DR 5.0 1.5 GPL: 23.400 euro

DR 5.0 1.5 Turbo Cambio Automatico: 25.900 euro

DR 5.0 1.5 Turbo GPL Cambio Automatico: 27.400 euro

DR 6.0 1.5 Turbo Cambio Automatico: 29.900 euro

DR 6.0 1.5 Turbo GPL Cambio Automatico: 31.400 euro

DR F35 1.5 Turbo: 25.900 euro

DR F35 1.5 Turbo Cambio Automatico: 27.400 euro

DR F35 1.5 Turbo GPL: 27.900 euro

DR F35 1.5 Turbo GPL Cambio Automatico: 29.400 euro