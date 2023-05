DR 7.0 Turbo GPL 2023: il Suv che pensa in grande

DR 7.0 Turbo GPL 2023 è il Suv per tutta la famiglia: sette posti e un motore Turbo GPL, con un prezzo solo leggermente superiore rispetto a quello della DR 6.0. Strettamente derivata dalla cinese Chery Tiggo 8 Plus, si distingue per la completezza degli accessori di serie e si rivolge a chi cerca un modello economico e al tempo stesso spazioso.

Ecco le sue caratteristiche, a cominciare dalla linea robusta per arrivare al motore, ai prezzi e alle dotazioni. Si tratta, lo sottolineiamo subito, del modello più grande della gamma DR.

Origine cinese

La DR 7.0 Turbo, come tutti i modelli DR, ha origini cinesi ed è prodotta dal gruppo Chery. In Cina, viene commercializzata da alcuni anni come Chery Tiggo 8 Plus, facente parte della vasta famiglia Tiggo 8 che include anche le versioni Pro e Pro Max, da cui deriva la Sportequipe S8.

La versione del SUV prodotta in Molise, la DR 7.0 Turbo, presenta un’estetica specifica che la distingue dalla controparte cinese. Il paraurti anteriore è stato modificato con una calandra e altri dettagli unici, oltre ai loghi DR e ai badge identificativi del modello. Queste modifiche conferiscono alla DR 7.0 Turbo un carattere distintivo e un aspetto personalizzato.

DR 7.0 Turbo GPL: dimensioni

Le dimensioni del Suv molisano sono imponenti ma non eccessive: parliamo di 4,7 metri di lunghezza, con un passo di 2,7 metri e un’altezza di 1,7 metri. Gli interni offrono la configurazione 7 posti, mentre il bagagliaio è modulare: 230 litri con sette posti, e 500 litri sulla cinque posti, che diventano fino a 1500 litri abbattendo i sedili posteriori.

Oltre alla Turbo GPL, è disponibile anche una versione benzina, con le stesse caratteristiche negli esterni e negli interni.

Il motore della DR 7.0 Turbo GPL

La DR 7.0 è equipaggiata con un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti, con trazione anteriore. Il motore è l’affidabile Acteco 1.5 turbo benzina, sviluppato in collaborazione con l’azienda austriaca Avl. Questo motore, con una cilindrata di 1.498 cm3, dispone di 16 valvole, distribuzione a catena e doppio albero a camme in testa.

La versione a benzina della DR 7.0 eroga una potenza massima di 160 CV a 5.680 giri/min e una coppia di 210 Nm a 3.600 giri/min. La versione a GPL, invece, raggiunge una potenza di 153 CV e una coppia di 195 Nm, entrambe erogate agli stessi regimi. Al momento, non sono disponibili dettagli sulle prestazioni, ma sono stati ufficializzati i consumi: 8,0 l/100 km con 182 g/km di emissioni di CO2 per la versione a benzina e 9,9 l/100 km con 160 g/km per la versione a GPL.

Entrambe le versioni sono dotate di un serbatoio per la benzina da 51 litri, mentre la versione bifuel aggiunge un serbatoio toroidale per il GPL da 57 litri effettivi, ovvero 71 litri nominali. Questa configurazione permette di utilizzare sia la benzina che il gas per alimentare il veicolo, offrendo una maggiore flessibilità di scelta ai conducenti.

I prezzi della DR 7.0

DR 7.0 Turbo GPL 2023 è offerta solo in due colori, bianco o nero, mentre il prezzo della bifuel parte da 34.400 euro, contro i 32.900 euro della versione solo benzina.

Le dotazioni

“Full optional di serie” è un mantra ormai consolidato per DR, come anche per le sorelle DR 4.0 e DR 5.0. Ecco cosa offre il modello:

quadro strumenti digitale da 7 pollici, sistema di infotainment con display 12,3 pollici , retrocamera, accensione luci i ntelligente, caricatore wireless per smartphonhe, sedili rivestiti in ecopelle , tetto panoramico , sospensioni anteriori Mac Pherson indipendenti, sospensioni posteriori a sistema multilink con barra stabilizzatrice antirollio, 6 airbag , Hill Hold Control , Hill Descent Control.



Listino prezzi

Versione benzina, prezzo chiavi in mano incluse iva e messa su strada, esclusi ipt e costi di immatricolazione: 32.900 €

Versione bifuel GPL, prezzo chiavi in mano incluse iva e messa su strada, esclusi ipt e costi di immatricolazione: 34.400 €

—–

