Sportequipe S8 è il SUV al top della gamma del marchio premium che DR Automobiles ha lanciato proprio nel 2022 secondo la volontà di espandersi e puntare a nuovi target, così come il marchio ICKX dedicato invece al fuoristrada.

Il SUV si caratterizza per la capacità di ospitare fino a 7 persone e per l’interessante ibrido plug-in abbinato al GPL, al momento un unicum sul mercato.

Il prezzo di Sportequipe S8

Prezzi ufficiali non ancora comunicati per Sportequipe S8, è realistico che il listino sia superiore ai 40.000 euro. Sportequipe S8 non è ancora disponibile all’acquisto, previsto nel corso di questo 2023

Facendo un paragone con Sportequipe S7, la versione a 5 posti e leggermente più piccola, in questo caso il listino parte da 40.000 €, è quindi ipotizzabile che il prezzo della S8 sia superiore, ma sempre nel range indicato dal Governo per ottenere gli incentivi 2023 dedicati alle auto ibride.

Le caratteristiche

Sportequipe S8 deriva dalla Chery Tiggo 8 Pro Max, come la maggior parte delle vetture del gruppo molisano. Ne mantiene di fatto quasi tutto il design, con alcuni accorgimenti che ne indicano l’appartenenza a Sportequipe, a partire dal logo a caratteri distanziati presente sia all’anterioe che al posteriore, e con dettagli quali il rosso della carrozzeria, la griglia brunita e i cerchi.

L’auto ha comunque dimensioni importanti, di 4,72 metri, e si distingue anche per una guida particolarmente alta. Dentro c’è grande cura ai dettagli, e come sempre è ciò che distingue i modelli di DR dagli originali asiatici. C’è pelle pregiata, e al centro un grande display touch per la gestione di tutte le funzionalità dell’auto. C’è anche il tetto panoramico, e un sistema di telecamere a 360 gradi tutto di serie.

Prestazioni

Sportequipe S8 PHEV ha una potenza complessiva di 320 CV e coppia di 510 N/m, e accelera da 0 a 100 in 7 secondi. Il sistema è composto da un motore 4 cilindri turbo benzina/GPL da 156 CV abbinato a due motori elettrici rispettivamente di 75 e 95 CV, con pacco batterie da 19,27 kWh e un’autonomia in elettrico di 100 km, una delle più alte nel segmento, e un’autonomia complessiva che si avvicina ai 1500 km.

Diverse le modalità di guida: alle andature lievi usa un solo motore elettrico, e a quelle più alte li sfrutta entrambi o sfrutta tutto il sistema. L’alta autonomia è del resto data dalle tre alimentazioni: l’elettrico, il GPL e la benzina in ultimo, quando anche il gas si è esaurito. Il cambio è un CVT con 3 marce preselezionate.

La gamma motori Sportequipe S8

Motore Potenza Trazione Sportequipe 8 Hyrbid Plug-in 1.5 Turbo benzina/GPL + 2 elettrici 320 CV Anteriore Sportequipe 8 2.0 TGDI 4×4 2.0 TGDI benzina/GPL 260 CV Integrale Sportequipe 8 1.6 TGDI 1.6 TGDI benzina/GPL 200 CV Anteriore

—–

