Mild Hybrid Fiat Panda e 500: come funziona la tecnologia ibrida leggera

Il Mild Hybrid di Fiat Panda e Fiat 500 è il primo step dell’elettrificazione promossa dal marchio italiano: non è elettrico, non è ibrido, ma è un termico con un “aiutino”, che consente di risparmiare in termini di consumi ed emissioni. Come funziona? Scopriamolo in questo articolo.

Non è un caso che Fiat abbia deciso di introdurre il Mild Hybrid proprio su Panda e 500, due modelli simbolo per il mercato italiano. Anche l’elettrico puro ha debuttato proprio sulla Fiat 500 elettrica, che abbiamo provato in un lungo viaggio fino in Norvegia.

Panda e 500: come funziona il Mild Hybrid

Il sistema Mild Hybrid di Fiat Panda e Fiat 500 si basa su un motore benzina: stiamo parlando del 1.0 tre cilindri Firefly aspirato, con potenza di 70 Cv e coppia di 92 Nm.

Questo propulsore Fiat è accoppiato con un sistema Belt Integrated Starter Generator (BSG), caratterizzato da un’unità elettrica e da una batteria agli ioni di litio da 12 Volt. La meccanica è completata dal cambio manuale a 6 marce.

In fase di frenata e decelerazione, il BSG permette di recuperare energia e immagazzinarla nella batteria. La tecnologia Mild Hybrid di Panda e 500, addirittura, consente di tenere il motore benzina spento quando la velocità scende sotto i 30 km/h, mettendo in folle e attivando la modalità di veleggiamento.

L’energia immagazzinata viene poi sfruttata quando il motore termico si riavvia, diventando così un prezioso assistente in fase di ripartenza e accelerazione.

Le caratteristiche dell’ibrido leggero

Funzionando in questo modo, il Mild Hybrid di Fiat Panda e 500 non necessita, naturalmente, di ricarica dall’esterno e, dall’altra parte, non consente di viaggiare solo in elettrico schiacciando l’acceleratore. La funzione del Mild Hybrid, come abbiamo visto anche nel test drive di Mercedes Classe C, è essenzialmente quella di supportare il motore termico, contribuendo a risparmiare in termini di consumi ed emissioni.

Nel caso di Panda e 500, l’ibrido leggero consente un risparmio medio dichiarato dalla Casa in termini di consumi ed emissioni dal 20 al 30% rispetto al motore 1.2 benzina da 69 Cv.

Qui tutte le differenze tra full hybrid e mild hybrid.

