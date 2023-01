Garmin Dash Cam Live: la cam sempre connessa all’auto

Garmin Dash Cam Live è la nuova dash cam sempre connessa che offre agli automobilisti una visione live di ciò che accade all’esterno del veicolo. Con l’acquisto di un abbonamento dedicato sarà infatti possibile utilizzare l’app Garmin Drive per accedere a una visualizzazione on demand di tutto ciò che si trova nel raggio d’azione della Dash Cam Live intorno al veicolo.

Gli automobilisti potranno inoltre godere di una maggiore sicurezza e tranquillità quando lontani dall’auto grazie agli avvisi di furto e incidente. La telecamera registra video ad alta definizione a 1440p con un campo visivo di 140° e grazie alla tecnologia Garmin Clarity HDR mostra dettagli nitidi sia di giorno che di notte, fornendo una testimonianza chiara di ogni potenziale incidente.

Con Dash Cam Live, i video salvati vengono automaticamente archiviati per 24 ore nel Vault online e sono accessibili tramite l’applicazione Garmin Drive. La videocamera è sempre accesa, quindi registra e salva automaticamente i filmati degli incidenti indicando ora, data e posizione grazie al GPS integrato. Quando gli utenti hanno bisogno di accedere o condividere i video registrati, la connettività LTE rende Dash Cam Live superiore alle dash cam standard, perché non è richiesta una connessione Wi-Fi per condividere il filmato.

Garmin Dash Cam Live: comodità al volante

Questa dash cam presenta caratteristiche innovative e di alto livello, tra cui la comodità di controllare la videocamera con la voce. Attraverso i comandi vocali è possibile salvare i video, interrompere o avviare la registrazione, scattare foto e altro ancora, il tutto con le mani sul volante. Inoltre, si può beneficiare di avvisi quali le notifiche di collisione frontale, di superamento della corsia e di presenza di autovelox, per supportare una guida ancora più sicura.

Con un design robusto, Dash Cam Live è costruita per resistere a tutte le condizioni ambientali che mettono alla prova il veicolo, come la luce diretta del sole e le temperature elevate. È anche pronta all’uso grazie alla scheda di memoria microSD inclusa, in modo che gli automobilisti possano montare la videocamera e mettersi subito in viaggio.

Per poter usufruire di tutte le funzioni connesse di questa dash cam, gli automobilisti devono acquistare un piano di abbonamento mensile al Vault attraverso l’app Garmin Drive. Questi piani, che partono da 10,99 € al mese, consentono di usufruire di funzioni smart 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tra cui la visualizzazione live on demand, gli avvisi di furto, la notifica ai contatti di emergenza e gli avvisi dal veicolo parcheggiato, oltre alla possibilità di estendere la durata di archiviazione dei filmati fino a 30 giorni. Garmin Dash Cam Live ha un prezzo di vendita consigliato di 399,99 €.

