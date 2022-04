Condor Airline svela la livrea a strisce, ed è bellissima

La compagnia area tedesca Condor cambia livrea utilizzando un design a strisce semplice ed elegante con cinque colori diversi.

La compagnia aerea tedesca Condor ha svelato la nuova livrea a strisce in stile carta da caramella, ed è bellissima. Non è la prima volta che parliamo di livree aeronautiche, qui le più belle di sempre, ed è un piacere scoprire che qualcuno cerca di essere originale.

Condor ha puntato tutto su un design semplice ma elegante. La flotta Condor sarà presto addobbata con strisce color caramella, ma che possono ricordare anche “ombrelloni, teli da bagno e sedie da spiaggia” secondo la linea area.

Ma chi è Condor? Facciamo un passo indietro, quando era di proprietà del travel operator inglese Thomas Cook, fallito nel 2019. Ora Condor si è resa indipendente ma il focus rimane fisso sui i viaggi per il tempo libero e le vacanze. Le strisce colorate, progettate dall’agenzia creativa berlinese Vision Alphabet, mirano a evocare la nostalgia per le vacanze passate e la frenesia per le prossime vacanze.

Il bello è che non c’è una sola combinazione di colore ma ben cinque. Le strisce blu rappresentano il mare, le strisce gialle ricordano il sole, il rosso rappresenta la “passione”, il verde rappresenta “l’isola” e una striscia beige-oro dovrebbe rappresentare la sabbia della spiaggia.

Non solo nuova livrea per gli aerei ma ci saranno novità anche per le uniformi dell’equipaggio, con accessori come cravatte e spille risplenderanno del nuovo design, che si farà strada anche a bordo, negli aeroporti, sul sito web e sui social media: nelle prossime settimane e mesi, molti oggetti a bordo saranno sostituiti, come tazze, coperte e posate, così come tutti i materiali a terra come carte d’imbarco, carte d’identità e segnaletica aeroportuale. Circa l’80% della flotta sarà riverniciata entro il 2024, perché le nuove verniciature sono comunque in scadenza.

Il nuovo design è stato presentato a Tolosa con il primo Airbus A330neo, che decollerà per Condor in autunno mentre un Airbus A321 con la registrazione D-AIAD con strisce gialle è già impegnato per il collegamento a Lanzarote . Nelle prossime settimane, altri cinque Boeing 757 e Airbus A320/1 saranno ridipinti, voleranno principalmente verso Maiorca, Grecia, Isole Canarie ed Egitto.

