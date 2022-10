DR 5.0 GPL 2022 è un SUV pensato in maniera particolare per la città e con doppia alimentazione benzina/GPL. Dimensioni compatte con 4,32 metri di lunghezza, e ampi spazi interni caratterizzano questa auto a GPL.

Una vettura concreta ed economica, proposta in due versioni, rispettivamente con motore turbo e cambio CVT e motore aspirato e cambio manuale: ideale per chi ama la guida a ruote alte, come la sorella DR 4.0 senza trascurare le prestazioni e il rapporto qualità-prezzo tipico del marchio molisano.

I motori della DR 5.0 GPL 2022

DR 5.0 GPL 2022 è caratterizzata da un motore Ateco 4 cilindri in linea, offerto in versione turbo e aspirata. In entrambi i casi la cilindrata è 1498 cc. La DR 5.0 GPL con cambio manuale e propulsore aspirato offre una potenza di 114 Cv e una coppia massima di 132 Nm, mentre la DR 5.0 GPL con cambio CVT e motore turbo ha una potenza di 149 Cv e una coppia massima di 210 Nm. I consumi si attestano rispettivamente sui 9,8 litri/100 km e 9,6 litri/100 km nel ciclo WLTP.

I prezzi della DR 5.0 GPL e le dotazioni

Il prezzo della DR 5.0 GPL con cambio manuale è di 23.400 euro, mentre quello della DR 5.0 GPL Turbo con cambio CVT è di 26.400 euro. L’equipaggiamento proposto da DR Automobili per la DR 5.0 GPL è full optional e comprende:

cerchi in lega da 18’’;

sedile di guida regolabile elettricamente in sei posizioni;

retrocamera;

display centrale da 12,3 pollici;

sensori di parcheggio;

apertura keyless;

pulsante Start and Stop;

TPMS, controllo della pressione degli pneumatici

HDC – controllo in discesa

HHC – assistenza alla ripartenza in salita

