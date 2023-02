Hyundai Bayon Exclusive: la gamma dell’urban suv dal design slanciato ed elegante, si completa con il nuovo allestimento, che si posiziona nella fascia centrale del listino del modello.

Nuova Hyundai Bayon Exclusive è disponibile con tutte le motorizzazioni: 1.2 MPI benzina da 84 CV, 1.0 T-GDI mild-hybrid 48V da 100 CV e 1.2 GPL da 82 CV, per soddisfare le diverse necessità di mobilità e risponde con un equipaggiamento generoso e conveniente soprattutto per chi è in cerca di stile e connettività.

Con il nuovo allestimento, Hyundai è infatti in grado di offrire per la prima volta nella dotazione di serie il tetto a contrasto, i vetri posteriori oscurati e la griglia frontale nera, abbinati ai cerchi in lega da 16”. Ricca anche la dotazione tecnologica e di connettività, con il Cluster supervision da 10,25”, wireless Android auto ed Apple car play, il caricatore wireless per smartphone e il Bluetooth con riconoscimento vocale.

Hyundai Bayon Exclusive può essere ordinata nei colori Atlas White, Intense Blue, Dragon Red e Mangrove Green, tutti sempre in abbinamento al tetto nero.

Grazie a una speciale promozione, nel mese di febbraio nuova Bayon Exclusive con motore 1.2 MPI e cambio manuale è offerta a € 18.100 con € 2.850 di vantaggi con il Voucher Permuta o Rottamazione Hyundai e il finanziamento Super Hyundai Plus.

Bayon rappresenta il più recente e compatto membro della famiglia suv Hyundai, ed è caratterizzata da dimensioni compatte e interni spaziosi, insieme a un’ampia gamma di funzioni intelligenti di sicurezza e connettività.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.