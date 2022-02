Tutti i modelli di auto a GPL disponibili in Italia per chi vuole risparmiare tanto sul carburante, ma senza rinunciare al piacere di guida

L’elenco completo delle auto a GPL nel 2022, con i prezzi di listino in Italia. Un settore che è sempre più interessante per gli italiani, molto più rispetto alle più acclamate auto elettriche, almeno stando ai dati di vendita. Le auto a gpl attualmente immatricolate sono più di 8 milioni, di cui 3 milioni solo in Europa. Per questo motivo molti possono affermare che il GPL è il carburante alternativo più utilizzato del mondo.

Nel nostro Paese la diffusione dei distributori GPL è capillare: si contano attualmente attorno alle 4000 stazioni di servizio attive secondo i dati del Consorzio Ecogas. E se, perché no, interessati unicamente a risparmiare, sappiate che abbiamo già parlato delle migliori auto a gpl che consumano meno.

Cos’è il GPL, e perché esistono le auto a gpl nel 2022?

Il GPL è un sottoprodotto naturale dei processi di lavorazione di greggio e gas naturale, di cui rappresenta rispettivamente il 3% e il 5%. Il prodotto che deriva dalla raffinazione del petrolio si ottiene principalmente dalla distillazione del greggio e da vari processi. Il prodotto derivante da gas naturale viene facilmente separato dal metano e ulteriormente lavorato fino a ottenere i componenti base (butano, propano).

I vantaggi di questa tecnologia sono dati essenzialmente dal costo del carburante, che è minore rispetto a quello della benzina. Ciò fa delle auto a GPL nel 2022 mezzi di trasporto dal costo chilometrico molto conveniente. A seconda dei modelli il costo al chilometro può arrivare a essere fino la metà di un analogo modello alimentato a benzina, rendendo pertanto questi veicoli una soluzione molto interessante per chi viaggia molto e vuole risparmiare sulle spese legate al mantenimento dell’automobile.

Auto a GPL nel 2022, l’elenco dei modelli sul mercato italiano

Qui sotto la lista di tutte le auto a GPL nel 2022 in vendita sul mercato italiano con i rispettivi prezzi. La lista è in continuo aggiornamento per tutto l’anno corrente. Marca per marca in ordine alfabetico trovate perciò le auto a GPL nel 2022 in commercio.

Nota: i prezzi delle auto a GPL nel 2022 sono quelli delle versioni più economiche e riportati secondo quanto comunicato dalle case. Possono essere soggetti a variazioni, a seconda delle promozioni in corso. Verificare sempre con il concessionario il prezzo finale. Comunicateci nei commenti eventuali variazioni ed eventuali auto che non sono ancora state menzionate.

Dacia GPL: Duster, Jogger, Sandero Stepway, Sandero Streetway

Dacia da sempre punta all’alimentazione a gas, sicuramente da tenere d’occhio tra le auto a gpl nel 2022.

Dacia Duster motore bifuel benzina/GPL 1.0 TCe Eco-G Access 4X2, consumo Medio L/100 Km 6,5, prezzo da € 13.850.

Dacia Jogger motore bifuel benzina/GPL 1.0 TCe Eco-G Essential, consumo Medio L/100 Km 7,7, prezzo da € 14.650

Dacia Sandero Streetway, motore bifuel benzina/GPL 1.0 TCe Eco-G Essential consumo Medio L/100 Km 7, prezzo da € 11.850.

DR Auto a GPL 2022: DR3, DR4, DR F35

Anche DR ha una lunga tradizione in fatto di gas auto, un numero di modelli interessanti tra le auto a gpl nel 2022.

DR 3, motore 1.5 da 106 cavalli. Consumo medio 9,3 litri ogni 100 Km. DR 3 1.5 106 CV Bifuel GPL € 17.400

DR 4, motore 1.5 da 114 cavalli. Consumo medio 9,8 litri ogni 100 Km. DR 5 1.5 Bifuel Gpl da 1€ 19.900.

DR F35, motore 1,5 da 150 cavalli. Consumo medio 9,8 litri ogni 100 Km. DR F35 1.5 Turbo Bifuel Gpl € 25.900.

EVO GPL 2022: EVO 3, EVO 4, EVO 5

Evo è un altro brand di DR Automobiles, e propone tre modelli a GPL. Vediamo insieme le caratteristiche ed i prezzi di listino proposti.

EVO 3, motore 1.5 da 107 cavalli. Consumo medio 8,4 litri ogni 100 Km. EVO 1.5 Bifuel Gpl € 15.900.

EVO 4, motore 1.6 da 107 cavalli. Consumo medio 9,2 litri ogni 100 Km. EVO 4 1.6 Bifuel Gpl € 17.900.

EVO 5, motore 1.6 da 118 cavalli. Consumo medio 9,7 litri ogni 100 Km. EVO 5 1.6 Bifuel Gpl € 15.900.

FIAT GPL 2022: 500 e Panda

L’intramontabile coppia di auto Fiat che da sempre piacciono agli italiani, in versione GPL.

Fiat 500 bifuel GPL motore 1.2 da 69 cavalli. Consumo medio 7,1 litri ogni 100 Km. Fiat 500 1.2 EasyPower Cult da € 17.650.

Fiat Panda bifuel GPL motore 1.2 da 69 cavalli. Consumo medio 6,1 litri ogni 100 Km. Fiat Panda 1.2 EasyPower da € 15.200.

Great Wall GPL 2022: Steed

Tutte le proposte del pick-up cinese sono dedicate al GPL. Vediamo la versione più economica.

Great Wall Steed 6 motore 2.4 da 150 cavalli. Consumo medio 14 litri ogni 100 Km. Great Wall 2.4 GPL Work 4WD da € 21.820.

Hyundai GPL 2022: i10, i20 e Bayon

Il costruttore coreano amplia la gamma GPL 2022 con la nuova Bayon che va ad affiancarsi alle storiche i10 e i20.

Hyundai i10 bifuel GPL motore 1.2 da 69 cavalli. Consumo medio 7,1 litri ogni 100 Km. Fiat 500 1.2 EasyPower Cult da € 17.650.

Hyundai i20 bifuel GPL motore 1.2 da 69 cavalli. Consumo medio 6,1 litri ogni 100 Km. Fiat Panda 1.2 EasyPower da € 15.200.

Hyundai Bayon bifuel GPL motore 1.2 da 82 cavalli. Hyundai Bayon 1.2 LPG 82hp MT 2WD da € 20.000.

KIA GPL 2022: Ceed, XCeed, Picanto, Rio, Stonic

Da sempre in prima linea sul fronte GPL, anche nel 2022 il costruttore coreano dimostra di credere in questo carburante.

Kia Picanto, motore bifuel benzina/GPL 1.0 da 65 cavalli. Consumo medio 6,8 litri ogni 100 Km. Kia Picanto 1.0 GPL Urban € 13.900

Kia Rio, motore 1.2 da 82 cavalli. Consumo medio 7,2 litri ogni 100 Km. Kia Rio 1.2 Eco Gpl Urban da € 16.350

Kia Ceed motore bifuel benzina/GPL 1.0 da 95 cavalli. Consumo medio 7,3 litri ogni 100 Km. Kia Ceed 1.0 T-GDi Gpl Style da € 24.900.

Kia Ceed Station Wagon motore bifuel benzina/GPL 1.0 da 95 cavalli. Consumo medio 7,3 litri ogni 100 Km. Kia Ceed 1.0 T-GDi Gpl Style da € 25.900

Kia Xceed motore bifuel benzina/GPL 1.0 da 117 cavalli. Consumo medio 8,1 litri ogni 100 Km. Kia Xceed 1.0 T-GDi GPL Urban da € 25.500.

Kia Stonic motore bifuel benzina/GPL 1.2 da 86 cavalli. Consumo medio 6,7 litri ogni 100 Km. Kia Stonic 1.2 Eco Gpl Urban da € 18.750.

Lancia Ypsilon GPL 2022

Anche per il 2022 la sempre verde Lancia Y è proposta con il bifuel GPL.

Lancia Ypsilon, motore 1.2 da 69 cavalli. Consumo medio 7,5 litri ogni 100 km. Lancia Ypsilon 1.2 Ecochic Gpl Silver 5 posti € 16.800.

Mahinda GPL 2022: KUV 100

La casa automobilista indiana propone il micro suv a GPL. Vediamo le sue caratteristiche.

KUV100 1.2 VVT M-Bifuel GPL versione K6+, motore 1.2 da 83 cavalli. Consumo medio 8,2 litri ogni 100 km. KUV100 1.2 VVT M-Bifuel GPL K6 Plus da € 14.690.

Mitsubishi Space Star GPL 2022

Anche la casa giapponese ha in gamma una proposta GPL, con la piccola Space Star.

Mitsubishi Space Star, motore 1.2 da 71 cavalli. Mitsubishi Space Star 1.2 Bi-Fuel GPL Invite € 15.300.

Nissan Micra GPL 2022

Per il 2022 nella gamma Nissan c’è solo la piccola Micra.

Nissan Micra bifuel GPL, motore 1.0 da 90 cavalli. Consumo medio 6,7 litri ogni 100 km. Nissan Micra 1.0 IG-T Gpl Visia da € 18.100.

Renault Gamma GPL 2022: Captur e Clio

Anche per il 2022 Renault dimostra di credere nel GPL con le nuove Captur e Clio.

Renault Clio, motore benzina/GPL turbo da 1 L da 101 cavalli. Consumo medio 5,4 litri ogni 100 Km. Renault Clio 1.0 TCe GPL Life da € 17.950.

Renault Captur, motore benzina/GPL turbo 1.000 cc da 101 CV. Renault Capture 1.0 TCe 100 Gpl Zen da € 21.750.

