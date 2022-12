E’ disponibile in Italia Hyundai Bayon GPL, dedicata a tutti coloro i quali vogliono risparmiare tanto in termini di carburante. Una versione che avevamo annunciato lo scorso Aprile, e che viene offerta sul mercato italiano.

Il motore scelto è il 1,2 litri MPI abbinato ad un serbatoio GPL da 47 litri con una percorrenza dichiarata in GPL superiore ai 650 km, secondo il ciclo combinato WLTP. Da notare Hyundai Bayon GPL è adatta per la guida dei neopatentati.

A Hyundai Bayon GPL è associato anche un nuovo allestimento d’ingresso. XTech, essenziale e funzionale. Di serie nell’allestimento XTech c’è il clima manuale, radio, barre porta tutto, finestrini elettrici e FCA con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli. La versione di questa auto a GPL sarà disponibile anche nel già esistente allestimento XLine.

L’impianto a gas ma è montato in Italia da BRC, che ha lavorato in collaborazione con Hyundai per la messa a punto e le verifiche di affidabilità.

La nuova motorizzazione 1.2 GPL si va ad aggiungere alla motorizzazione 1.2 MPI e alla motorizzazione 1.0 T-GDI 48V (iMT/DCT) già presenti sulla gamma Hyundai Bayon. Mentre l’allestimento XTech riservato al GPL, si affianca all’XLine e all’XClass.

Il listino prezzi e promo su Hyundai Bayon GPL

Il prezzo di listino IVA e messa su strada incluse di Nuova Hyundai Bayon Motore 1.2 LPG 82hp MT 2WD è di:

20.650 Euro nell’allestimento XTech

nell’allestimento 22.400 Euro nell’allestimento XLine

Nel momento in cui scriviamo è attiva una interessante promozione che prevede:

Fino a € 2.850 di vantaggi e rate da € 149 al mese in 36 rate

Prezzo promo da € 19.550 solo con il Voucher Maxi Rottamazione Hyundai e finanziamento Super Hyundai Plus

Anticipo € 6.890

Valore Futuro Garantito € 11.648

Importo totale dovuto dal consumatore per il finanziamento € 17.190

TAN 6,45% TAEG 8,34%

Caratteristiche Tecniche Nuova Hyundai Bayon GPL

DIMENSIONI Lunghezza totale mm 4.180 Larghezza mm 1.775 Altezza totale mm 1.500 Passo mm 2.580 Carreggiata anteriore (max.) mm 1.551 Carreggiata posteriore (max.) mm 1.557 Sbalzo anteriore mm 820 Sbalzo posteriore mm 780 Posti a sedere 5 ABITACOLO Spazio gambe – anteriore mm 1.072 Spazio gambe – posteriore mm 882 Spazio testa – anteriore mm 993 Spazio testa – posteriore mm 977 Spazio spalle – anteriore mm 1.395 Spazio spalle – posteriore mm 1.390 CAPACITA’ BAGAGLIAIO (VDA) Minima (5 posti) l 393 Massima (2 posti) l 1.187 PESI 1.2 GPL (82CV) Massa in ordine di marcia (3) kg 1.156 Massa complessiva kg 1.580 Massa rimorchiabile (frenata) kg 450 (910) MOTORE 1.2 GPL (82CV) Alimentazione Benzina/GPL Tipo 4 cilindri in linea

16 valvole DOHC Cilindrata cc 1.197 Alesaggio x corsa mm 71.0 x 75.6 Rapporto di compressione 11 : 1 Distribuzione Bialbero in testa con sistema a geometria variabile D-CVVT Sistema di alimentazione Iniezione diretta multipoint Blocco cilindri Lega di alluminio Testata cilindri Lega di alluminio Capacità serbatoio carburante – Benzina l 40 Capacità serbatoio carburante – GPL l 47 TRASMISSIONE 1.2 GPL (82CV) Cambio manuale a 5 rapporti I 3,727 II 2,056 III 1,269 IV 0,964 V 0,774 VI – VII – Retromarcia 3,636 Finale 4,800 PRESTAZIONI 1.2 GPL (82CV) Potenza max. motore termico kW (CV)/

giri/min Benzina: 61,8 (84) / 6000

GPL: 59,7 (81,8) / 6195 Coppia max. Nm/

giri/min Benzina: 120/4,200

GPL: 109,4 / 4255 Potenza max. motore elettrico kW (CV) – Potenza max a 30 min kW (CV) – Voltaggio Operativo V – Velocità max. km/h 165 0 – 100 km/h sec 13,5 CONSUMO CARBURANTE 1.2 GPL (82CV) WLTP – Benzina Ciclo medio combinato (WLTP) l/100 km 5,483 – 5,706 Low (WLTP) l/100 km 6,266 – 6,814 Medium (WLTP) l/100 km 5,171 – 5,391 High (WLTP) l/100 km 4,777 – 4,994 Extra-high (WLTP) l/100 km 5,981 – 6,090 WLTP – GPL Ciclo medio combinato (WLTP) l/100 km 6,9 – 7,2 Low (WLTP) l/100 km 8,3 – 8,7 Medium (WLTP) l/100km 6,4 – 6,6 High (WLTP) l/100 km 5,9 – 6,2 Extra-high (WLTP) l/100 km 7,4 – 7,8 EMISSIONI CO2 1.2 GPL (82CV) WLTP – Benzina CO2 (WLTP) g/km 124 – 129 CO2 (Low WLTP) g/km 141,83 – 154,22 CO2 (Medium WLTP) g/km 116,92 – 121,83 CO2 (High WLTP) g/km 107,94 – 112,80 CO2 (Extra-high WLTP) g/km 135,33 – 137,73 WLTP – GPL CO2 (WLTP) g/km 111 – 116 CO2 (Low WLTP) g/km 132,6 – 138,5 CO2 (Medium WLTP) g/km 103,2 – 107,5 CO2 (High WLTP) g/km 96,5 – 100,7 CO2 (Extra-high WLTP) g/km 120 – 125,8 STERZO Sistema sterzo Pignone e cremagliera Servoassistenza Serie Raggio di sterzata minimo m 5,2 Giri volante da fine corsa a fine corsa 2,7 FRENI Anteriori A disco autoventilanti Posteriori A disco ABS + EBD Serie RUOTE Cerchi in lega leggera da 15″ – 16″ Pneumatici 185/65 R15, 195/55R16 SOSPENSIONI Anteriori Indipendenti tipo McPherson Posteriori Interconnesse ad asse torcente

—–

