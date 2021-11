L'incontro tra le forme eleganti del passato e le più avanzate tecnologie di oggi.

La nuova Voge 500 AC Trofeo, presentata a Eicma 2021, è realizzata con uno stile “Advanced Classic”, ossia uno straordinario connubio di classico e moderno, un incontro tra le forme eleganti del passato e le più avanzate tecnologie di oggi.

La Trofeo 500 AC è un richiamo alle più belle ed iconiche pagine del motociclismo, con le sue linee capaci di far innamorare qualsiasi biker è stata concepita come un omaggio alla storia delle due ruote con l’innesto della migliore tecnologia del presente.

Voge 500 AC Trofeo: caratteristiche

L’estetica adotta elementi vintage, è molto pulita e si presta alle personalizzazioni. Il design del faro anteriore a LED mescola forme tonde e quadrate e ha una inconfondibile luce diurna che richiama la V di Voge.

La marmitta è in acciaio con la superficie del silenziatore finemente satinato con un profilo semplice e aggressivo. Il posteriore è leggero perché il portatarga, il faro e le frecce sono spostate sulla ruota lasciando libero il codino. Il richiamo al passato finisce qui perché le dotazioni sono molto attuali, come il display TFT da 5” a colori, con regolazione automatica della luminosità in base alla luce esterna e dotato di collegamento bluetooth che permette di visualizzare le notifiche del telefono o utilizzarlo per la navigazione.

Sulla Trofeo 500AC ogni dettaglio è curato: il serbatoio del carburante con saldatura laser ha la superficie verniciata brillante, l’imbottitura della sella adotta un processo di schiumatura a freddo e la cucitura della pelle prevede 6 fili cuciti per 11 volte ogni 3 cm, per garantire l’abbinamento perfetto tra comfort e stabilità. La forma della sella permette all’interno della coscia di aderire saldamente alla moto.

La ciclistica è a vista: il telaio in tubi tondi d’acciaio a taglio laser e saldatura robotizzata garantisce maggiore precisione ed resistenza e ha superato oltre 200.000 stress test. La ciclistica si completa con forcella Kayaba a steli rovesciati da 41 mm di diametro e un mono ammortizzatore centrale.

Voge 500 AC Trofeo: motore

Il motore bicilindrico parallelo è un otto valvole raffreddato a liquido, con distribuzione bialbero DOHC, cambio a sei marce ed eroga 46,2 CV a 8.500 giri/min e con questi dati la 500 AC Trofeo si può guidare già con patente A2. Dotata di frizione anti saltellamento, lo sforzo alla leva è stata ammorbidito del 25% rispetto alle precedenti Voge e per azionarla basta solo un dito.

L’impianto frenante è di ottima qualità, ha doppio disco da 298 mm all’anteriore, disco da 240 mm al posteriore, pinze freno Nissin e ABS Bosch. Le ruote da 17” montano pneumatici Pirelli Angel GT, che assicurano un’area di contatto uniforme, un elevato grip, un chilometraggio extra e un’efficiente dispersione dell’acqua in caso di pioggia. La 500AC Trofeo è disponibile a 6.290 euro f.c.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.