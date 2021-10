Il nuovo listino della gamma Valico.

La gamma moto Voge Valico, icona del marchio e riferimento per coloro che mirano ad avventurarsi al di là dei confini, viene proposta con un nuovo listino. Dopo aver scelto la propria Valico tra i quattro diversi modelli presenti in gamma, è possibile esaltare l’anima da crossover acquistando il set di valigie.

Gamma moto Voge Valico: 300DS

La piccola Voge 300DS è disponibile al nuovo prezzo di listino di € 3.890 a cui si aggiungono, a scelta € 800 per il set di valigie nere completo.

Una moto giovanile dal design squadrato e particolare, che si fa notare per il faro anteriore diviso tra due firme a LED e un faro centrale, anch’esso LED. Il telaio si distingue per l’alternanza tra il nero lucido presente nella parte anteriore e in quella interna (quella dove c’è il serbatoio) e il nero opaco della struttura tubolare laterale, che lascia intravedere il motore, e del sellino e di parte del passaruota anteriore. Il lucido ritorna appena dietro al sellino, e nella parte superiore del passaruota.

Gamma moto Voge Valico: 500DS

L’ indiscussa 500DS presenta un prezzo di listino di € 6.190 (in promozione a € 5.890) e può essere equipaggiata con il set di valigie in alluminio con € 900.

Più grande e potente, la Voge Valico 500DS è pensata per i viaggi lunghissimi, per chi ama esplorare e per questo consente di avere una capacità di carico molto ampia, tra le più grandi sul mercato e sicuramente la più completa in gamma. Rispetto alla 300DS, il corpo della moto è più massiccio è perde la struttura tubolare (ma il motore rimane comunque a vista). Anche qui si ha un design piuttosto squadrato, e lo stesso design abbastanza atipico dei fari anteriori. Sulla fiancata, più o meno sotto agli specchietti retrovisori compare il logo Voge con anche la piramide invertita.

Gamma moto Voge Valico: 500DSX

La nuova 500DSX con ruota da 19” all’ anteriore e pneumatici tassellati è disponibile al prezzo di listino di € 6.390 (in promozione a €6.090) a cui si aggiungono € 900 per il set di valigie in alluminio.

Gamma moto Voge Valico: 650DSX

A completare la gamma Valico la monocilindrica 650DSX, che è disponibile al pubblico al prezzo di listino di € 7.390 (in promozione a € 7.090) per la quale il contributo per set di valigie in alluminio è di € 950.

Tutti i prezzi sono iva inclusa f.c. Al listino, vanno aggiunte le Spese di immatricolazione e Voge Care a € 300,00 e l’ Additional cost di € 180.

