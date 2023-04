VOGE Brivido 125R, nuova naked a 2.790 € f.c.

La VOGE Brivido 125R è la nuova naked che promette di emozionare su qualsiasi tipo di strada. Con un design affilato e tagliente, la Brivido 125R offre un piacere di guida senza compromessi, che siate nel traffico o tra le curve. Ma la novità non è solo estetica, perché la Brivido 125R è dotata di una tecnologia avanzata che la rende unica nel suo genere.

La Brivido 125R completa la famiglia di naked targata VOGE e si presenta come la scelta ideale per i rider che si avvicinano per la prima volta al mondo delle due ruote. Infatti, il motore inedito da 125 cc è stato progettato per districarsi agilmente nel traffico cittadino e allo stesso tempo garantire emozioni quando si affrontano strade più scorrevoli. La ciclistica con telaio a traliccio in acciaio, forcellone in acciaio e forcella a steli rovesciati assicura un feeling di guida da vera sportiva, anche per i motociclisti meno esperti.

Il design della prima 125 targata VOGE introduce un nuovo corso stilistico per la famiglia Brivido e si contraddistingue grazie a una serie di elementi disegnati ad hoc. Due le colorazioni disponibili, Sparkling Black su base nera e Light Blue su base azzurra.

A completamento del design spiccano la sella del pilota studiata per garantire la massima abitabilità ed ergonomia, e quella del passeggero, che, pur non interferendo con le linee slanciate della moto, offrono una superficie ampia e comoda.

I gruppi ottici con tecnologia LED assicurano visibilità ottimale mentre il sistema ABS a doppio canale offre il massimo della sicurezza su qualsiasi fondo stradale.

La Brivido 125R sfoggia una dotazione completa di tutti i gadget essenziali. L’impianto di illuminazione full LED è composto da un faro posteriore dal design aerodinamico e anteriore a sezione ridotta, che contribuiscono a enfatizzare l’idea di leggerezza che sta alla base del progetto.

Il display LCD a colori, con supporto integrato al faro anteriore, permette di monitorare costantemente tutti i parametri necessari ad affrontare i tragitti quotidiani: indicatore del livello carburante, temperatura dell’acqua e marcia inserita, voltaggio batteria e orologio, oltre al consumo medio e ai classici contagiri e tachimetro.

Sotto la strumentazione, accanto al blocchetto di accensione, è presente infine una presa USB di facile accesso che permette di ricaricare il proprio smartphone.

La VOGE Brivido 125R è dotata di un motore inedito dal primo all’ultimo bullone. Il monocilindrico raffreddato a liquido da 124,8 cc con distribuzione a doppio albero a camme in testa, è naturalmente omologato Euro 5 ed eroga 11 kW (15 CV) a 9.000 giri/min e 12 Nm a 8.500 giri/min.

Voge Brivido 125R è disponibile presso i rivenditori al prezzo di listino di € 2.790,00 f.c.

