Sacs Tecnorib Boot Düsseldorf 2023 si presenta al salone internazionale con due esclusive novità: il nuovo Speedboat walkaround Pirelli 30 in anteprima mondiale e il restyling del Rebel 47. Sacs Tecnorib presenta anche Strider 10, Strider 11 e Strider 15.

Tecnorib Boot Düsseldorf 2023: Pirelli 30

Pirelli 30, new entry della linea Speedboats walkaround a marchio Pirelli, nata dalla matita di Ted Mannerfelt, a capo dello studio svedese Mannerfelt Design Team, che vanta una incomparabile esperienza nella realizzazione di scafi da competizione, è un day cruiser progettato esclusivamente nella versione fuoribordo per accentuare l’anima più adrenalinica e sportiva di questo brand.

Il nuovo esemplare presentato a Düsseldorf è disponibile in due diverse configurazioni a prua: una versione walkaround per privilegiare la convivialità e la socializzazione a bordo, e una versione che riprende la tradizione mediterranea di utilizzare la prua come prendisole.

Tecnorib Boot Düsseldorf 2023: Rebel 47

Il Rebel 47 esposto al Boot, ridisegnato ancora una volta da Christian Grande, è la naturale evoluzione dell’iconico modello lanciato nel 2017 e protagonista di un’eccezionale risposta del mercato, con oltre 60 esemplari consegnati negli ultimi cinque anni. Questo nuova versione è un cruiser di lusso dal design moderno, con un profilo in foam particolarmente affusolato che rende il layout esterno sinuoso ed elegante.

L’hard top è completamente rinnovato, realizzato in fibra di carbonio per alleggerire l’intera struttura e abbassare ulteriormente il baricentro a tutto vantaggio della stabilità. Tra le innovazioni presenti sul Rebel 47 ci sono anche il nuovo parabrezza dalle ampie forme arrotondate che garantisce la massima visibilità dalla postazione di comando, un baglio ridotto per rientrare nei 4 metri di larghezza, offrendo un considerevole vantaggio in fase di attracco in porto e, infine, una nuova gamma di verniciature metallizzate.

