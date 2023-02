Benetti FB283: varato lo yacht full custom di 62 metri

Benetti FB283: all’interno del cantiere di Livorno, si è svolta la cerimonia di varo di FB283, il Full Custom yacht di 62 metri con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, tagliato su misura del suo armatore come un vestito sartoriale. A firmare l’intero progetto partendo da un foglio bianco, Giorgio Cassetta, autore degli esterni e degli interni. Le linee d’acqua sono dello studio olandese Van Oossanen Naval Architects.

Benetti FB283: caratteristiche

L’Armatore aveva espresso il desiderio di possedere uno yacht che avesse quattro caratteristiche fondamentali: velocità, silenziosità, autonomia per lunghe navigazioni e divertimento assicurato per la famiglia. E così è stato: Benetti ha costruito uno yacht che soddisfa appieno questi desideri.

FB283 è caratterizzato esternamente da linee estremamente eleganti, con prua slanciata e poppa digradante verso il mare che, abbinate a una carena fast displacement, attentamente studiata da Benetti insieme a Van Oossanen Naval Architects, permette di ottenere performance eccellenti. FB283 ha infatti una velocità massima di 21 nodi e, al tempo stesso, una autonomia che permette lunghe navigazioni senza sosta.

Gli elementi dei ponti, come i massicci tieniti bene dalla forma ovale, i pannelli in teak naturale e gli arredi in legno massiccio e pietra, conferiscono all’imbarcazione un’atmosfera da “super yacht” raramente riscontrabile in una costruzione italiana di queste dimensioni.

Essendo stato incaricato dall’armatore di progettare sia gli esterni che gli interni, Giorgio Cassetta ha aggiunto dettagli sorprendenti per integrare gli ambienti, come le magnifiche finestre ininterrotte di 6 x 2 metri sia sul ponte principale che sul ponte superiore.

Votato al comfort di bordo e alla convivialità, FB283 è stato espressamente pensato per la vita da godere in famiglia: tante aree storage offrono spazio per ogni tipo di water toys e attrezzatura per il divertimento in acqua, inclusa quelle per immersioni sub. Il garage con portellone laterale è una vera e propria cattedrale a prua sull’upper deck e ospita un tender di 10 metri, due jet ski e un secondo tender. Una piattaforma touch & go per l’elicottero permette all’armatore e ai sui ospiti di raggiungere lo yacht ovunque.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.