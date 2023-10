One pedal driving: cosa significa e come funziona

One pedal driving, o guida a un solo pedale: una definizione che negli ultimi anni è entrata nel gergo degli addetti ai lavori quando si parla di auto elettriche. Ma cosa significa? Con ogni probabilità non tutti lo sanno. L’one pedal driving è una tecnologia che consente di guidare l’auto soltanto con il pedale dell’acceleratore e il piede destro, senza necessità di premere il vicino pedale del freno.

In questo modo la tradizionale guida a tre pedali, diventata a due con la progressiva diffusione dei cambi automatici, trova un’altra interessante declinazione, tipica dei modelli elettrici. Vediamo come funziona e quali sono i vantaggi.

Come funziona l’one pedal driving

Rispetto alla guida tradizionale, con l’one pedal driving, o one pedal drive, si fa tutto con il pedale dell’acceleratore. Attivando questa modalità, l’auto si comporterà in maniera tradizionale quando si preme il pedale più a destra, ovvero aumenterà la sua velocità.

Il comportamento, però, cambia quando si rilascia l’acceleratore: se normalmente la decelerazione dell’auto avviene gradualmente e non è possibile fermarsi completamente senza pigiare il freno, con l’one pedal driving la decelerazione è decisamente più rapida e porta l’auto a fermarsi completamente. Anche quando ci si trova in pendenza. Questa tipologia di frenata viene denominata rigenerativa, perché consente alla batteria dell’auto elettrica di recuperare energia e, quindi, di aumentare la sua autonomia.

A livello meccanico, la tecnologia è resa possibile dalla presenza di un freno motore, che agisce senza sollecitare le pinze dei freni, evitandone in questo modo l’usura.

Quando premere il freno con l’one pedal driving

Dunque, è possibile dimenticarsi completamente del freno quando si attiva questa modalità di guida? La risposta è no. In caso di frenata improvvisa o brusca, ad esempio per evitare un tamponamento causato dalla distrazione o da un colpo di sonno, l’one pedal driving non può sostituire il pedale centrale.

Pro e contro della guida con un solo pedale

Come abbiamo detto, il vantaggio principale dell’one pedal drive è sicuramente la possibilità di immagazzinare energia all’interno della batteria dell’auto elettrica e, quindi, aumentare l’autonomia. Considerando anche e soprattutto che l’one pedal drive funziona anche in salita e in discesa. Inoltre, nel traffico, poter utilizzare un piede solo senza doverlo spostare è un elemento di comfort non trascurabile per l’automobilista.

Di contro, si tratta di una tipologia guida che necessita di un po’ di abitudine: le prime volte capiterà spesso di non riuscire a dosare bene la decelerazione, di sollevare il piede troppo in fretta e, quindi, dover gestire una frenata troppo brusca rispetto alle aspettative. Inoltre, in alcuni contesti, come le forti pendenze, l’one pedal driving da solo non basta per garantire la guida sicura.

Non da ultimo, alcuni Costruttori, come Porsche, hanno rinunciato a questa tecnologia, sottolineando che l’one pedal driving comporta una doppia perdita di energia, quando si rilascia il gas per attivare il freno motore e quando si riaccelera. L’one pedal driving, in definitiva, sta facendo parlare di se, ma non mette ancora tutti d’accordo.

—–

