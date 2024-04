Il test drive della Suzuki Vitara Hybrid Yoru 4WD Allgrip ha fatto emergere l’anima di un Suv tranquillo e affidabile su tutti i terreni. Il sistema ibrido leggero è efficace, anche se in autostrada i consumi del motore benzina si alzano inesorabilmente.

Chi non ricorda la Vitara degli anni Ottanta? Sì, proprio il fuoristrada squadrato e pratico, che oggi ha lasciato il posto ad un nuovo modello dalle caratteristiche diverse, ma con lo stesso Dna versatile e compatto. Questo ho pensato quando sono salito per la prima volta a bordo della Suzuki Vitara Hybrid 1.4 Yoru 4WD Allgrip, la mia compagna di viaggio di questo test drive.

Ho percorso ben 600 km con la Suzuki Vitara, attualmente disponibile sul mercato solo con motore benzina e sistema Mild Hybrid: oltre al classico casa-lavoro, mi sono avventurato su diversi terreni, off-road compreso, e ho sperimentato le doti dell’instancabile Sport Utility giapponese. Certo, non è un’auto per chi cerca prestazioni, ma in termini di praticità e di funzionalità la piccola Suzuki offre la garanzia tipica del brand. Ecco come è andata nel dettaglio.

Suzuki Vitara Hybrid: me la consigli?

Ti consiglio la Suzuki Vitara se sei alla ricerca di un Suv compatto ibrido con spazio interno sufficiente per tutta la famiglia. Dietro, due seggiolini ci stanno comodamente, o comunque in 5 si viaggia in maniera confortevole. Certamente è un’auto valida per tutti gli utilizzi, agevole da guidare e da parcheggiare. Il sistema Mild Hybrid consente di risparmiare sui consumi, a patto che si utilizzi la vettura soprattutto in città. Il prezzo di listino, inoltre, è competitivo con le competitor del segmento B-Suv.

Non ti consiglio la Vitara Hybrid, al contrario, se desideri un’auto dalle prestazioni elevate e dallo stile ricercato. Gli interni qui sono decisamente minimal e anche il design esterno, pur essendo gradevole, predilige la praticità alla bellezza. In conclusione, siamo di fronte a una vettura sicura e affidabile, particolarmente adatta per chi dal proprio modello si aspetta soprattutto concretezza.

Com’è la Suzuki Vitara Hybrid Yoru

Esteticamente, la Suzuki Vitara Hybrid in allestimento Yoru della mia prova abbina il colore blu della carrozzeria con l’argento del tetto. Non a caso, il termine Yoru, indica nella lingua giapponese il momento in cui la notte si fa più scura e, quindi, la luna e le stelle sono più visibili ad occhio nudo. Un contrasto decisamente riuscito dal punto di vista visivo, anche se il design della Vitara rimane molto minimal e votato alla concretezza piuttosto che all’effetto wow.

All’interno lo spirito pratico è ancora più evidente: lo spazio tra i sedili anteriori è pensato in ottica di comfort, la leva del cambio manuale è piccola e maneggevole, il tunnel centrale offre un ampio spazio per alloggiare il cellulare e altri oggetti, i comandi del clima sono a portata di mano. L’unico vezzo sulla plancia è l’orologio con i numeri in giapponese situato al centro. Un marchio di fabbrica, quasi una carta d’identità del modello e del brand che porta sul cofano.

Il motore della Suzuki Vitara Hybrid

Il motore è una caratteristica distintiva che accomuna la Suzuki Vitara Hybrid con altri modelli del marchio, in primis la S-Cross: stiamo parlando del propulsore 1.4 Boosterjet, abbinato ad una piccola unità elettrica che dà vita alla tecnologia Suzuki Hybrid e alla trazione integrale. La potenza totale è di 129 Cv, con 235 Nm di coppia. La trasmissione disponibile su questo modello è solo manuale a sei marce.

Come va su strada

Ho fatto tanta strada con la Suzuki Vitara Hybrid. Dico la verità: 600 km non erano nei programmi iniziali, ma una trasferta di lavoro dai colli piacentini in Brianza, e un paio di viaggi, rispettivamente a Milano e a Brescia, mi hanno permesso di raggiungere il traguardo, rendendo il test drive molto vario. Autostrade e provinciali da una parte, città e viuzze di paese dall’altra. E un giro sui colli, con qualche piccolo tratto sterrato che mi ha permesso di scattare le fotografie e di sperimentare lo spirito all road della Vitara.

Devo dire, infatti, che il Suv compatto della Suzuki si è rivelato instancabile e se la cava bene su tutti i terreni, compreso l’offroad, visto che il modello è dotato della trazione 4WD AllGrip Select, con tanto di selettore che consente di scegliere tra quattro diverse modalità di marcia a seconda delle necessità. Senza picchi in termini di prestazioni, la Vitara regala un buon comfort di guida, grazie alle larghe sedute e alla plancia minimal, con tutti i comandi a portata di mano.

Il sistema Mild Hybrid aiuta a risparmiare nei consumi tra le curve e in città, ma non sui tratti più veloci: alla fine del test drive di due settimane la media è stata di 7,3 litri/100 km. Bene le dimensioni contenute, che mi hanno consentito di parcheggiare senza eccessivi patemi anche nel traffico milanese. Il cambio manuale è abbastanza preciso, anche se, specie nei tratti urbani, ho sentito la mancanza della trasmissione automatica.

Da una giapponese, invece, mi aspettavo qualcosina in più in termini di tecnologia: il sistema di infotainment strappa la sufficienza, perché è molto intuitivo e lo smartphone si collega facilmente, ma il display è piccolo e la grafica delle mappe piuttosto basica. Sul modello che ho provato, inoltre, Android Auto è attivabile soltanto con il cavo USB. Al contrario, i sistemi di sicurezza non deludono: ci sono la frenata automatica di emergenza, il mantenimento corsia, il cruise control adattivo, comodissimo in autostrada, il monitoraggio degli angoli ciechi e del traffico in retromarcia.

Listino prezzi

Per finire un’occhiata ai prezzi: se il listino della Suzuki Vitara Hybrid parte da 24.900 euro, la Vitara Hybrid 1.4 Yoru 4WD Allgrip si posiziona tra i modelli top di gamma con un prezzo di partenza di 31.990 euro, Iva inclusa. Attualmente, però, la Casa nipponica offre su questa versione un prezzo promo di 27.490 euro, Iva inclusa, con la formula del finanziamento.

A completare la gamma ci sono anche gli allestimenti Cool e Top, con trazione anteriore e trazione integrale AllGrip, e la A/T Starview, sempre con le due trazioni disponibili.

Copyright Image: Sinergon LTD