Auto ibride: la differenza tra full hybrid, mild hybrid e plug-in

Le auto ibride sono indiscutibilmente le regine del mercato: abbiamo già approfondito quali sono le più economiche, mentre qui vogliamo soffermarci su un aspetto tecnico molto importante, la differenza tra full hybrid e mild hybrid.

Ormai tutti sanno, infatti, che esistono diverse declinazioni di ibrido, ma c’è ancora confusione tra le auto ibride classiche e le cosiddette auto ibride leggere. Vediamo quindi quali sono le principali differenze tra full hybrid e mild hybrid.

Cosa sono le auto ibride?

Partiamo da una premessa, che non è poi così scontata: cosa sono le auto ibride? Sono le vetture che abbinano ad un motore termico, benzina o gasolio, uno più motori elettrici. L’unità elettrica può avere varie potenze ed essere alimentata da batterie di diverse dimensioni. Proprio da qui derivano le principali distinzioni tra full hybrid e mild hybrid, che spesso determinano la scelta della tipologia di ibrido.

Full hybrid e mild hybrid: quali sono le differenze?

Riassumendo in parole semplici, le differenze tra ibrido full e ibrido mild riguardano i kW e la mansione del motore elettrico: nel caso del full hybrid il motore elettrico ha una potenza superiore ed è in grado di muovere il veicolo con il motore termico spento. Differentemente dal plug-in hybrid può farlo solo per qualche km e in ambito cittadino.

Diverso il discorso per il mild hybrid: nei cosiddetti sistemi Mhev un motore elettrico dalla potenza limitata funge da generatore e supporta il motore termico, ma non è in grado di trasmettere da solo la trazione alle ruote. Sulle ibride leggere, dunque, il motore benzina o gasolio è sempre acceso.

Auto ibride: come funziona il mild hybrid

Il sistema ibrido leggero può essere alimentato da batterie a 12 volt, 24 volt o a 48 volt, che hanno un peso di poco superiore ai 10 kg e una capacità solitamente inferiore a un kWh. Il ruolo del motore elettrico, come abbiamo visto su Panda e 500, è quello di fungere da starter per avviare il motore termico e, successivamente, supportarlo nelle partenze e nelle accelerazioni, contribuendo a ridurre i consumi.

Nelle auto mild hybrid di ultima generazione, è possibile spegnere il motore termico e utilizzare la cosiddetta funzione veleggiamento, che consente di marciare nel traffico senza consumare carburante e di far recuperare energia alla piccola batteria.

Auto ibride: come funziona il full hybrid

Il sistema full hybrid è caratterizzato da uno o, in alcuni casi, due motori elettrici più potenti e di maggiori dimensioni, che lavorano in sinergia con il motore termico. La Casa che per prima ha creduto in questa tecnologia alla fine degli anni Novanta è stata Toyota. Il motore elettrico delle auto ibride si autoalimenta in fase di frenata ed è in grado di far muovere il veicolo senza l’ausilio del motore termico.

Il vantaggio del motore full hybrid è l’alternanza costante tra termico ed elettrico, che permette in ambito cittadino di viaggiare per la maggior parte del tempo in elettrico, senza necessità di dover ricaricare la batteria dall’esterno. Le auto full hybrid offrono solitamente una modalità di guida eco, che consente di sfruttare al massimo l’utilizzo dell’unità a zero emissioni.

Le auto ibride plug-in

Chiudiamo il nostro approfondimento dedicando qualche riga alla terza tipologia di ibrido, il plug-in hybrid. Che a sua volta si distingue dal full hybrid e dal mild hybrid per la presenza dell’attacco della spina e, quindi, per la caratteristica di poter ricaricare la batteria dall’esterno.

Dunque la batteria, in questo caso, è molto più grande, il motore elettrico è decisamente più potente e consente di viaggiare a zero emissioni e con il motore termico spento per 50/60 km. Nel caso non vengano ricaricate, le auto ibride plug-in, una volta esaurita la carica della batteria, funzionano come le full hybrid. Ma in questo modo, ovviamente, perdono le loro principali peculiarità.

