Autovelox in Lombardia: le postazioni dal 27 Maggio al 2 Giugno 2024

Dove sono posizionati gli autovelox in Lombardia nella settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2024. Informazioni dettagliate sui tratti stradali e le province coinvolte.

In Lombardia, la Polizia di Stato ha reso pubblico l’elenco degli autovelox attivi per la settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2024. Queste informazioni sono fondamentali per i conducenti, al fine di garantire il rispetto dei limiti di velocità e migliorare la sicurezza stradale.

Di seguito, i dettagli sui tratti stradali e le province dove saranno operativi i dispositivi di controllo della velocità.

Lunedì 27 maggio 2024

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana (BG): Una strada importante che collega la città di Bergamo con la Valle Seriana, attraversando diversi comuni e servendo come arteria principale per il traffico locale e turistico.

Martedì 28 maggio 2024

Autostrada A7 Milano-Genova (PV): Questa autostrada è una delle principali direttrici nord-sud in Italia, collegando Milano a Genova e proseguendo verso la Liguria. È fondamentale per il traffico commerciale e pendolare.

A51 Tangenziale Est di Milano (MI): Una delle tangenziali che circondano Milano, la A51 è cruciale per deviare il traffico dal centro città, facilitando l'accesso alle autostrade e alle altre tangenziali.

Mercoledì 29 maggio 2024

Strada Statale SS 36 del Lago di Como e dello Spluga (LC): Questa strada statale è una delle principali arterie che collega Milano con la regione dei laghi, passando per Lecco e proseguendo verso la Svizzera.

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana (BG): Come menzionato, questa strada collega Bergamo con la Valle Seriana, ed è utilizzata sia dai residenti locali che dai turisti.

Strada Comunale SC Meda – Via Vignazzola (MB): Una strada comunale nel comune di Meda, importante per il traffico locale e per collegare diverse aree residenziali e industriali.

Giovedì 30 maggio 2024

Strada Statale SS 340 Regina (CO): Questa strada corre lungo il Lago di Como, collegando Como con Menaggio e proseguendo verso il confine svizzero. È una via panoramica molto frequentata dai turisti.

Venerdì 31 maggio 2024

Autostrada A60 (VA): Conosciuta anche come la “Tangenziale di Varese”, questa autostrada collega la città di Varese con l’Autostrada A8, facilitando il traffico in entrata e uscita dalla città.

Sabato 1 giugno 2024

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana (BG): Di nuovo attiva, questa arteria è fondamentale per la mobilità nella Valle Seriana, particolarmente trafficata nei fine settimana.

Questa lista, fornita dal Servizio di Polizia Stradale della Polizia di Stato, è un utile promemoria per tutti gli automobilisti che percorrono queste strade. Come ripetiamo sempre, la presenza degli autovelox non solo serve a monitorare la velocità, ma anche a dissuadere comportamenti pericolosi, contribuendo a ridurre il numero di incidenti.

Fonte: Polizia di Stato

