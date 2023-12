Suzuki S-Cross Yoru e Vitara Yoru: il nuovo allestimento ispirato alla notte

Suzuki S-Cross Yoru e Suzuki Vitara Yoru sono due nuove versioni dei SUV compatti giapponesi, nelle loro motorizzazioni Hybrid, che si ispirano alla notte.

Si caratterizzano infatti per una nuova combinazione di colori che guarda a quelli notturni, come il cielo e la luna, e dettagli esclusivi, con dotazione di serie completa e sempre tecnologia 4×4 AllGrip tipica del marchio. Yoru, infatti, in giapponese indica il momento in cui la notte si fa più scura, rendendo più visibili ad occhio nudo la luna e le stelle. Sottolinea quindi il contrasto che mette in risalto alcuni dettagli.

I dettagli delle Suzuki S-Cross Yoru e Vitara Yoru Hybrid

La S-Cross Yoru è delle due quella che guarda più all’eleganza applicata alla robustezza, con finiture argento per le calotte degli specchietti retrovisori esterni, e per gli skid plate anteriore e posteriore abbinate al Blu Capri della carrozzeria.

In questo modo, la Suzuki S-Cross Yoru si prepara ad affrontare ogni ostacolo, anche quando gli angoli d’attacco e di dosso raggiungono i limiti della vettura. Sul montante centrale troviamo il nome Yoru stilizzato, mentre l’abitacolo migliora nei materiali e include il tetto panoramico ad apertura elettronica. Tutto viene abbinato al cambio manuale a 6 rapporti e alla trazione 4×4 AllGrip Select.

Vitara, invece, basa la livrea sull’accostamento del blu della notte per la porzione inferiore dei lamierati, e dell’argento per quella superiore.

Ci sono finiture in nero presenti sul paraurti, sul listello superiore e sugli elementi verticali della griglia, ma anche sulle cornici delle luci diurne DRL e sui fregi laterali del cofano. Sul montante B, da entrambi i lati, il nome Yoru come su S-Cross, insieme all’elegante Kanji in sovrapposizione con scritta su sfondo chiaro.

Dentro, Vitara Yoru propone orologio circolare al centro della plancia, sempre con scritte Kanji. Anche Vitara propone migliori finiture per i sedili e cuffia cambio, sempre manuale e sempre con trazione 4×4 AllGrip Select. Infine, ritroviamo il tetto panoramico apribile elettronicamente.

Motore efficiente e massima sicurezza

Suzuki S-Cross Yoru e Vitara Yoru Hybrid sono accomunate dal motore 1.4 Boostejet con modulo Hybrid 47 Volt che alimenta un motore elettrico da 10 kW, efficiente e brillante, che porta la potenza a 129 CV a 5.500 giri/minuto e fa registrare un picco di coppia di 235 N/m costanti tra i 2.000 e i 3.000 giri/minuto. La coppia è data anche dalla turbina a bassa inerzia, dall’ottimizzazione del sistema di iniezione di retta, dalla fasatura variabile elettrica in aspirazione e dal grande rapporto di compressione.

Come detto, le vetture godono di cambio manuale a sei marce e trazione integrale 4WD AllGrip Select, con quattro modalità di guida: Auto, Sport, Snow e Lock, tutte selezionabili dal comando sul tunnel centrale e pensate per rendere più semplice la regolazione del sistema 4×4. Quest’ultimo, è a controllo elettronico e adatta la quantità di coppia da ripartire verso le ruote dialogando con il sistema ESP.

La dotazione di serie include anche tutti i sistemi ADAS avanzati:

Guidadritto, con avviso di superamento corsia e sterzo attivo (Lane Departure Prevention);

Attentofrena, con frenata automatica d’emergenza e riconoscimento pedoni;

Restasveglio, con monitoraggio colpi di sonno;

Occhioallimite, con riconoscimento dei segnali stradali;

Guardaspalle, con monitoraggio degli angoli ciechi;

Vaipure, con controllo dell’angolo cieco in retromarcia;

Limitatore di velocità;

Cruise Control Adattivo.

Il prezzo della Suzuki S-Cross Yoru Hybrid

La Suzuki S-Cross Yoru Hybrid è disponibile con listino di 33.990 €. Fino al 31 dicembre 2023, Suzuki propone uno sconto di 2.500 € in caso di permuta o rottamazione (1.500 € senza), che porta il prezzo a 31.490 €.

Il prezzo include già IVA, le vernici dedicate, mentre esclude IPT e PFU.

Il prezzo della Suzuki Vitara Yoru Hybrid

La Suzuki Vitara Yoru Hybrid è disponibile con listino di 31.990 €. Fino al 31 dicembre 2023, Suzuki propone uno sconto di 2.500 € in caso di permuta o rottamazione (1.500 € senza), che porta il prezzo a 29.490 €.

Il prezzo include già IVA, le vernici dedicate, mentre esclude IPT e PFU.

