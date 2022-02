Lomac gommoni personalizzati: il nuovo configuratore digitale

Lomac punta sulla personalizzazione e lancia il nuovo configuratore digitale.

Lomac gommoni personalizzati, il cantiere milanese conta da sempre su un’ampia linea di prodotti, suddivisi in sette famiglie, due delle quali – In e Ok – cambiano il loro nome in Euforia e Turismo. Un’offerta che è ancora più “su misura” grazie anche al nuovo configuratore digitale disponibile sul sito, che consente di personalizzare in maniera semplice e veloce il proprio battello pneumatico.

L’utente può infatti comporre il proprio gommone scegliendo tra un’ampia gamma di personalizzazioni: dal colore del pagliolo, tubolari, logo, T-top e parabordi, all’imbottitura delle sedute, insomma tutti quei dettagli che renderanno speciale e unico il battello pneumatico.

Alla guida del Cantiere, Fabrizio e Paolo Lo Manto hanno dimostrato in questi anni grande attenzione non solo al prodotto, che si afferma sempre più sofisticato e performante, ma anche all’immagine del brand. Il cantiere rinnova il naming di due gamme storiche: le linee OK e IN che ora diventano Euforia e Turismo.

La prima, è l’entry level del marchio, composta da battelli pneumatici facili e divertenti che da sempre catturano l’attenzione di neo-armatori grazie alla loro versatilità e praticità, ma anche grazie all’imbattibile rapporto qualità/prezzo. Il termine “euforia” corrisponde proprio allo stato d’animo dell’armatore che acquista i prodotti di questa gamma.

I battelli della linea Turismo, invece, rispondono perfettamente alle esigenze di un cliente più maturo ed esperto in cerca di un mezzo versatile, da utilizzare per una navigazione confortevole, senza rinunciare ad alte prestazioni. Euforia e Turismo sono tra le gamme più vendute del cantiere, prodotti di altissima qualità realizzati con cura e precisone interamente in Italia.

Oggi Lomac offre ben sette gamme per rispondere alle esigenze di un pubblico ampio e variegato: Euforia, Turismo, GranTurismo, Adrenalina, pensate per diportisti di ogni livello di esperienza; la gamma Tender, che offre battelli pneumatici di piccole dimensioni, compatti, leggeri, versatili e sicuri per essere di supporto alle imbarcazioni da diporto.

Per i pescatori, invece, Lomac ha messo a punto la gamma Big Game, anch’essa estremamente personalizzabile per adattarsi alle più varie discipline di pesca e infine la linea Club, che prevede un’ampia scelta di battelli destinati a scopi professionali e dalle notevoli prestazioni sia in termini di velocità che di tenuta del mare.

