Limojet: un po’ automobile e un po’ aereo, per chi non sa bene cosa vuole.

La Limojet, l’idea originale ed un po’ stravagante di Dan Harris, di Chicago è dedicata a chi è indeciso se preferire gli aerei o le automobili. Si tratta di una vettura, almeno dovrebbe, ma a vederlo, sembra un Learjet. Ed infatti è stata usata una vera e propria fusoliera di un Learjet, ma completamente riadattata, per trasformarla in un veicolo stradale a quattro ruote.

Il motore della Limojet è un Chevrolet Vortec V8 da 400 cavalli e ovviamente, non è alloggiato nelle gondole motore del velivolo. Queste ultime invece contengono due super speaker in grado di simulare fedelmente il rumore prodotto da un aviogetto. Le ruote sono state progettate su misura e sono da 28″, cosa che le fa sembrare sproporzionate rispetto a tutto il resto.

Il meglio deve ancora venire ed è tutto all’interno. Un arredo molto moderno e mirato ad impressionare con un sistema audio da 17000 watt e un mega schermo da 42″, oltre a parecchi piccoli altri display sparsi ovunque, luci led, e tutto ciò che può servire per intrattenere gli ospiti a bordo. Si perché all’interno possono prendere posto fino a 18 persone, pronte ad essere scorrazzate in questo veicolo davvero unico. E qualora fosse necessario fare un viaggio molto lungo, non manca un apposito carrello per il traino, realizzato su misura, della lunghezza di oltre 13 metri che può essere utilizzato da un pick-up Chevrolet.

La Limojet è un pezzo unico al mondo al momento e attenzione, perchè si può noleggiare. Che ne dite di farvi venire a prendere in aeroporto dalla Limojet? Darebbe un po’ nell’occhio, ma non credo ci possa essere occasione migliore!

