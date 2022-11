F1 Brasile 2022: orari TV8 oggi e diretta SKY e NOW

Ecco gli orari della F1 del GP del Brasile 2022 di oggi Domenica 13 che verrà trasmesso in differita su TV8 ed in diretta su SKY e NOW. Il GP avrà il via alle ore 19 e non al pomeriggio come da tradizione. Siamo al penultimo appuntamento della stagione, con il Gran Premio si corre sull’autodromo di Interlagos.

Pubblichiamo la griglia di partenza e più sotto tutti gli orari del Gran Premio del Brasile 2022 in TV, per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Griglia partenza F1 Brasile 2022

1ª fila: George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Mercedes)

2ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Sergio Perez (Red Bull)

3ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren)

4ª fila: Carlos Sainz (Ferrari), Kevin Magnussen (Haas)

5ª fila: Sebastian Vettel (Aston Martin), Pierre Gasly (Alpha Tauri)

6ª fila: Daniel Ricciardo (McLaren), Mick Schumacher (Haas)

7ª fila: Guanyu Zhou (Alfa Romeo), Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8ª fila: Fernando Alonso (Alpine), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

9ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Alpine)

10ª fila: Nicholas Latifi (Williams), Alex Albon (Williams)

Orari differite F1 Brasile 2022 su TV8 oggi

Domenica 13 novembre

Ore 20.00 Pre Gara

Ore 21.30 GP Brasile (differita)

Ore 23.30 Post Gar

Orari dirette F1 Brasile 2022 oggi su SKY e NOW

Ecco le dirette di oggi su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, in streaming su NOW, con il collegamento che inizierà alle 19.00, a seguire l’inizio del Gran Premio alle ore 21.

Domenica 13 novembre

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 19.00: F1 gara

Ore 21.00: Paddock Live

Ore 21.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 23.00: Race Anatomy

